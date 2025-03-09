2025日內瓦表展亮點搶先看：卡地亞造型腕表經典回顧

2025 年度鐘表產業最大盛事 – 日內瓦「鐘表與奇蹟」鐘表展（Watches and Wonders Geneva）將於4月1日起隆重登場。龍頭品牌卡地亞（CARTIER）今年新作無疑是最令人引頸期待的焦點之一。這位鐘表界的造型表殼的開山祖師今年即將會為全球品味人士帶來什麼樣的驚喜？先來回顧一下大師品牌史上輝煌的過往與里程碑的經典之作吧！

●注定非凡的Santos 與征服全球的Tank●

世界上有至少80%的表款都是圓形的，可是從20世紀腕表誕生之初，卡地亞所推出的的第一款表Santos開始，就大膽顛覆傳統習慣，探索豐富的幾何造型。在懷表盛行的年代，1911年橫空出世的Santos腕表，本來是1904年時品牌傳人路易卡地亞（Louis Cartier）為飛行冒險家亞伯特•山度士-杜蒙（Alberto Santos-Dumont）特別訂製的傑作，可讓他在不影響飛行操作的同時方便讀時；經方形圓形角設計、一體成形的弧形表耳、與外露螺絲表圈等，奠定了卡地亞經典風格，不僅在上市後銷售反應空前，更啟發無數嶄新創作：例如於1978年首次採用精鋼與K金材質搭配製作表帶，以及在21世紀時成為史上第一款搭載可以徒手拆換表帶並調教表鍊長度的腕表系列。

而如今幾乎等於卡地亞腕表同義詞的坦克（Tank），更是卡地亞以造型美學征服全球的一大傳奇。1917年路易卡地亞原創的坦克表，以雷諾（Renault）坦克的水平俯瞰圖為靈感，將坦克車履化為棱角分明的垂直表耳，表殼形似坦克車身，錯落有致的結構搭配現代時尚的弧線，巧妙地將看似矛盾的幾何形狀完美融合，線條簡潔輪廓分明，是穿越時光的雋永之作，不僅深受不同時代品味名流的喜愛，更延伸出法式坦克（Tank Française）、美式坦克（Tank Américaine）、英坦（Tank Anglaise）等各式各樣的豐富變化，成為卡地亞腕表家族中成員最鼎盛繁茂的系列。

●酒桶、烏龜、橢圓、壓扁的Crush… 造型美學大爆發●

不過卡地亞擅長的絕不僅止於矩形的各種造型變化 － 龜殼造型的Tortue腕表、酒桶形的Tonneau系列、以及猶如浴缸般圓潤拉長的橢圓形Baignoire腕表，都是早在1910年代或更早之前就大受歡迎的經典。

1906年面世的Tonneau可以說是Santos之後卡地亞的第二款代表作：簡潔的長橢圓弧形表殼前衛時尚，搭配羅馬數字表盤和鑲嵌凸圓形藍寶石的上鏈表冠，濃縮了卡地亞異形腕表最基本的風格。

卡地亞在1912推出的Tortue，乍看似酒桶形的變異，而表殼兩側的弧線勾勒出龜形造型，圓潤曲線與緊湊線條相容、表耳沿著表帶向外延伸，獨特風格一眼可辨；同年問世的Baignoire腕表，橢圓形的表殼從不同度看來都相當圓潤飽滿，表框立體隆起，並在60、70年代延伸出伸長款和超大型款等創新設計，至今仍為女性腕表中最受歡迎的經典。

不過說到卡地亞最令人印象深刻的造型腕表，絕對必須是不規則的變形Crash！這款看似被壓扁的橢圓形腕表，傳說是以1967年一位顧客因意外而造成變形的表為靈感改造而成的。不論是否為真，每一個見過這款設計的人都會會心一笑，因為這別緻的不規則表殼，透過趣味詼諧與顛覆傳統教條，見證了六十年代著名 「搖擺倫敦」年代的熱潮，也成為藏家之間炙手可熱的逸品。

●即使圓也圓得與眾不同！風格別具的Pasha和Ballon Bleu●

既是造型大師，卡地亞的圓形腕表也絕對不會圓得很一般。就說Pasha吧，當年為了防水，用螺絲將旋入上鏈表冠的蓋帽（以一條環扣鏈連接到表身）與表殼固定，成了該系列最具辨識度的造型，同時並搭配了防止玻璃損壞的格柵，帶有類似軍用表的氣息，如今看來在簡約中亦顯尊貴的陽剛之美，就是一款與眾不同的卡地亞經典。