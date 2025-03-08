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Harry Winston全新頂級珠寶 詠嘆現實與夢幻的交集

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓全新Marvelous Creations頂級珠寶系列愛情鳥胸針藍色款，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新Marvelous Creations頂級珠寶系列愛情鳥胸針藍色款，價格店洽。圖／Harry Winston提供

自然的事物中，花鳥異石飛禽走獸、無一不珍奇。然人類則要窮盡智慧、工藝與美，方能將造物主的創意真實還原，一如高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日發表了2025全新Marvelous Creations系列，將孔雀、錦鯉、愛情鳥一一化做不世出的頂級珠寶，再度讓人感受到海瑞溫斯頓巧奪天工的珠寶底蘊。

開屏孔雀一向帶來好運的聯想，一把具有鮮明Art Deco風格的Marvelous Peacock孔雀摺扇，其展開瞬間將化為12根（片）珍珠母貝雕刻的羽毛，同時白金與黃金的孔雀本體除鑲嵌鑽石、藍寶石並施以黑漆，輕巧撥開上蓋的同時更讓人驚呼：下層還帶有隱藏的神秘時間顯示，原來這是一只神秘摺扇表！全扇共具備4,400個部件，鑲嵌1,910顆鑽石與2,350塊珍珠母貝，華美玲瓏、全世界僅一款。

暫別陸地，目光瞬間切換到白K金雪花鑲鑽的Wild Treasures時計，面盤是由日本藝術家深堀隆介創作的2.5D立體繪畫，令金魚栩栩如生、也如手上隨時具現了一方微型水塘。三只表款的白金表殼皆運用了纖細費工的雪花式鑲嵌鑽石、彩色寶石或半寶石，假使將表殼接上白金鑽石鍊結，還將蛻變為一款修長的高級晚宴項鍊表，鍊結兩側並有七顆「泡泡」，像金魚的呼吸吐納、傳遞繆思與奇想，三只Wild Treasures時計皆為全世界各一只。

最後的愛情鳥胸針則聚焦在樹梢枝彈跳不停的Ornis牡丹鸚鵡，她（他）們總成雙成對、形影不離，甜蜜的情意並透過Harry Winston嚴選的鑽石、藍寶石、坦桑石、綠松石、粉紅藍寶石、帕拉依巴碧璽與紫水晶；同時另一款彩色調的愛情鳥胸針則運用鑽石、黃鑽、藍寶石、紅寶石、沙弗萊石、碧璽與錳鋁榴石，斑斕的寶石還原的豈止鮮豔色彩，更如戀人相聚時的甜蜜上心，歡欣盛放。

海瑞溫斯頓全新Marvelous Creations頂級珠寶系列金魚表，Eternal Love主題款，還可轉化為長項鍊配戴造型。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新Marvelous Creations頂級珠寶系列金魚表，Eternal Love主題款，還可轉化為長項鍊配戴造型。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新Marvelous Creations頂級珠寶系列金魚表，Eternal Love主題款，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新Marvelous Creations頂級珠寶系列金魚表，Eternal Love主題款，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新Marvelous Creations頂級珠寶系列孔雀摺扇神秘表，展現了一次Art Deco風格的裝飾藝術之大成。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新Marvelous Creations頂級珠寶系列孔雀摺扇神秘表，展現了一次Art Deco風格的裝飾藝術之大成。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新Marvelous Creations頂級珠寶系列孔雀摺扇神秘表，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新Marvelous Creations頂級珠寶系列孔雀摺扇神秘表，價格店洽。圖／Harry Winston提供
一旦輕滑開上蓋，鑲滿鑽石的第二層面盤將豁然現身。圖／Harry Winston提供
一旦輕滑開上蓋，鑲滿鑽石的第二層面盤將豁然現身。圖／Harry Winston提供

愛情 珠寶 鑽石

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