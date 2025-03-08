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Harry Winston全新頂級珠寶 詠嘆現實與夢幻的交集
自然的事物中，花鳥異石飛禽走獸、無一不珍奇。然人類則要窮盡智慧、工藝與美，方能將造物主的創意真實還原，一如高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日發表了2025全新Marvelous Creations系列，將孔雀、錦鯉、愛情鳥一一化做不世出的頂級珠寶，再度讓人感受到海瑞溫斯頓巧奪天工的珠寶底蘊。
開屏孔雀一向帶來好運的聯想，一把具有鮮明Art Deco風格的Marvelous Peacock孔雀摺扇，其展開瞬間將化為12根（片）珍珠母貝雕刻的羽毛，同時白金與黃金的孔雀本體除鑲嵌鑽石、藍寶石並施以黑漆，輕巧撥開上蓋的同時更讓人驚呼：下層還帶有隱藏的神秘時間顯示，原來這是一只神秘摺扇表！全扇共具備4,400個部件，鑲嵌1,910顆鑽石與2,350塊珍珠母貝，華美玲瓏、全世界僅一款。
暫別陸地，目光瞬間切換到白K金雪花鑲鑽的Wild Treasures時計，面盤是由日本藝術家深堀隆介創作的2.5D立體繪畫，令金魚栩栩如生、也如手上隨時具現了一方微型水塘。三只表款的白金表殼皆運用了纖細費工的雪花式鑲嵌鑽石、彩色寶石或半寶石，假使將表殼接上白金鑽石鍊結，還將蛻變為一款修長的高級晚宴項鍊表，鍊結兩側並有七顆「泡泡」，像金魚的呼吸吐納、傳遞繆思與奇想，三只Wild Treasures時計皆為全世界各一只。
最後的愛情鳥胸針則聚焦在樹梢枝彈跳不停的Ornis牡丹鸚鵡，她（他）們總成雙成對、形影不離，甜蜜的情意並透過Harry Winston嚴選的鑽石、藍寶石、坦桑石、綠松石、粉紅藍寶石、帕拉依巴碧璽與紫水晶；同時另一款彩色調的愛情鳥胸針則運用鑽石、黃鑽、藍寶石、紅寶石、沙弗萊石、碧璽與錳鋁榴石，斑斕的寶石還原的豈止鮮豔色彩，更如戀人相聚時的甜蜜上心，歡欣盛放。
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