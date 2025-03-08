Harry Winston全新頂級珠寶 詠嘆現實與夢幻的交集

自然的事物中，花鳥異石飛禽走獸、無一不珍奇。然人類則要窮盡智慧、工藝與美，方能將造物主的創意真實還原，一如高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日發表了2025全新Marvelous Creations系列，將孔雀、錦鯉、愛情鳥一一化做不世出的頂級珠寶，再度讓人感受到海瑞溫斯頓巧奪天工的珠寶底蘊。

開屏孔雀一向帶來好運的聯想，一把具有鮮明Art Deco風格的Marvelous Peacock孔雀摺扇，其展開瞬間將化為12根（片）珍珠母貝雕刻的羽毛，同時白金與黃金的孔雀本體除鑲嵌鑽石、藍寶石並施以黑漆，輕巧撥開上蓋的同時更讓人驚呼：下層還帶有隱藏的神秘時間顯示，原來這是一只神秘摺扇表！全扇共具備4,400個部件，鑲嵌1,910顆鑽石與2,350塊珍珠母貝，華美玲瓏、全世界僅一款。

暫別陸地，目光瞬間切換到白K金雪花鑲鑽的Wild Treasures時計，面盤是由日本藝術家深堀隆介創作的2.5D立體繪畫，令金魚栩栩如生、也如手上隨時具現了一方微型水塘。三只表款的白金表殼皆運用了纖細費工的雪花式鑲嵌鑽石、彩色寶石或半寶石，假使將表殼接上白金鑽石鍊結，還將蛻變為一款修長的高級晚宴項鍊表，鍊結兩側並有七顆「泡泡」，像金魚的呼吸吐納、傳遞繆思與奇想，三只Wild Treasures時計皆為全世界各一只。