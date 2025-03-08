111種清酒「投幣即飲」！新潟必遊「制霸成功」可留名

搭乘台灣虎航輕鬆直達新潟。這裡是米的故鄉、清酒產地，也是「拉麵王國」。此行，最精彩的一站，在越後湯澤車站內、全新改裝的「CoCoLo百貨商場」，包括新潟所有相關米製品、特產、職人工藝品等，還有趣味十足的清酒博物館。

●不可錯過！PONSHU清酒博物館

JR越後湯澤車站也能成景點。其中一處「PONSHU清酒博物館」，是熱愛清酒客美妙新世界，其位於新潟車站西館，入內後，可向櫃檯兌換代幣品嘗各種清酒，500日圓可兌5枚代幣，外加一只小酒杯，每款清酒旁都有詳細介紹，包括酒精濃度、酸度與甜度，面對這111種清酒有選擇障礙時，還有AI診斷系統做最適合推薦。

博物館內的清酒皆來自新潟縣各大酒藏，每一款風味與特色皆不相同，每杯需1到3枚代幣，先置放清酒杯、投幣後，酒液落杯，即可品酩。一旁還有各種風味的鹽可佐搭，讓酒體更豐富。有趣的是，牆上「制霸成功」的名冊，表示曾完成111種清酒挑戰。

PONSHU清酒博物館除了讓人流連忘返，館內也售有紀念品與伴手禮。包括各場特色清酒，以及新潟的米製飲品、米果餅乾等。

●酒莊與拉麵！新潟體驗超乎想像

新潟縣比東京都還大5.74倍，是日本第五大的縣。這裡不僅有都市繁華、山林與梯田美景，冬季是滑雪勝地，除了清酒，此地也是日本少數的酒莊產區之一，其中最具規模的要屬「CAVE D'OCCI酒莊」，有Vine Spa溫泉，也提供酒莊導覽、住宿、叢書之間的品飲區、雜貨與餐廳，可說是一處以「酒」為主題的度假村。

新潟是「拉麵王國」，又有「新潟5大拉麵」之稱，當地也為拉麵成立專屬網站，從5種當地拉麵延伸出背後歷史背景、相關故事與推薦好店，豐富味蕾旅行。

例如，新潟拉麵五強中較有名的「長岡生薑醬油拉麵」，其創作背景來自長岡市的寒冷天氣，約50年前，當時的青島食堂餐廳增加了生薑的用量，讓顧客喫麵暖胃，麵中有叉燒、菠菜、海藻和蔥，口感濃郁。

觀光客較少嘗試的「燕脂拉麵」，最大特色是背膘，這是一種以乾沙丁魚、少許黑醬油、特粗麵條和切碎的生洋蔥為基礎的烏黑湯，再以背部脂肪覆蓋之，早期是為了在冬天也能保溫，現在則是用背脂來增加濃郁度和甜味。

此行品嘗的「新潟濃味噌拉麵」，湯頭不只濃，而且非常稠，幾乎難以伴開，隨麵會附上一碗清湯，食客可自行調整濃淡。它也與札幌、山形並稱為「日本三大味噌拉麵」之一。

在「新潟5大拉麵」中，「三條咖哩拉麵」是最古老的一味，據說已有80年歷史，它的定義也很簡單，就是「咖哩味的拉麵」，目前，在三條市就有超過30家餐廳提供咖哩拉麵，各家特色不同。