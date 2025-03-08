搭盆州、淘金趣！日本新秘境 佐渡島的新奇之旅

還記得吉卜力動畫《神隱少女》中，小千和玲一起划著澡盆逃離湯屋的場景嗎？在日本確實也有這種文化體驗，就在新潟縣佐渡島特殊的「盆舟」。這處近年成為日本國旅熱門景區的小島，美食、海景、風格咖啡屋之外，也有盆舟體驗、浪漫法餐，以及奇妙的「煉金之旅」。

要到此島，搭乘台灣虎航每周兩班台北直飛新潟的航班最為便利，再從新潟港搭乘佐渡汽船即可達兩津港，約一個多小時，島上美景就此展開。

佐渡島是過去聞名的「黃金之島」，曾因淘金熱繁盛一時，佐渡金山是日本國內規模最大的金銀山，在18世紀的世界地圖上還標記著「金礦山」，曾經支撐日本400年的經濟。因此，一登島，就可從各式小店看見金光閃閃的各種紀念品，也可巡遊昔日礦工們徒手挖通的坑道，感受坑道內生活寫實，或可捲起衣袖從水中淘金。

佐渡島是在新潟外海的一座小島，海岸線全長262.7公里，是日本四大島之外，僅次沖繩本島的第二大島。佐渡古老的金銀礦場至今依舊在，「北澤浮遊選礦場遺跡」即可見戶外鑿出深淺不一痕跡的礦山，宛如大型廢墟，有點類似動畫「天空之城」。

島上最受歡迎的景區，則是「宗太夫坑江戶金山繪卷路線」和「道遊坑明治官營礦山路線」，前者是在1600年代初期挖掘出來的一條坑道，坑道內以等比尺寸的人形，包括溫度與溼度，都重現當時的採礦樣貌。

佐渡金礦展示廳最受歡迎的體驗之一，是一只重達12公斤的純金條，僅容一手伸入玻璃櫃內，能移動已十分吃力，要想拿起幾乎不可能；展廳中還有各時代的金幣，以及各式閃閃發光的紀念品，包括在坑道內熟成的咖啡、閃著金箔的清酒、熱銷款金箔柚子茶，還有現場製作頂著金光的冰淇淋。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

若要體驗淘金趣味，可往「西三川砂金山」，入館加上採金體驗日幣1,500元，可從水中淘沙、濾金，若掌握訣竅，半個小時能淘出2、30片砂金，可裝瓶直接帶走，或是加價製成鑰匙圈、項墜，成為別具意義的美好紀念。

●浦島酒店（Ryokan Urashima）

佐渡島上的餐廳、咖啡廳多，海鮮味美價廉，觀光客必要體驗。