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芋頭控注意！「食芋堂」大稻埕開門市 限定芋品至3月31日

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「焦糖脆皮芋泥泡芙」焦香脆口的糖衣底下、藏著滿滿的香濃芋泥與卡士達。圖/食芋堂提供
「焦糖脆皮芋泥泡芙」焦香脆口的糖衣底下、藏著滿滿的香濃芋泥與卡士達。圖/食芋堂提供

芋頭控注意！食芋堂仁愛創始店因租約到期而走入歷史的同時，大稻埕全新門市在霞海城隍廟旁的巷弄裡正式開幕，即日起至3月31日，祭出開幕限定芋品「焦糖脆皮芋泥泡芙」，每日限量發售。

從前店後廠、傳統蛋糕店轉型重生的食芋堂，歷經45個年頭，依然遵循早期「芋頭分切分用」的美味秘訣，以展現不同的芋餡口感。其中，60秒就銷售一顆的超人氣芋頭泡芙，每一口都爆漿的誠意，讓不少人甘心排隊；熱銷排行NO.1的手工芋泥球，則是展現更純粹的芋頭滋味。

大稻埕門市慶開幕，「焦糖脆皮芋泥泡芙」以快閃方式登場，只販售至3月31日，大稻埕門市限定，且每日數量限量，售完為止。8款草莓季限定芋品也將隨著時節進入尾聲，草莓搭配芋泥球、芋大福、泡芙、寶盒等經典芋品，選擇多樣。

食芋堂也首度公開銷售前5名，分別依序為手工芋泥球、芋頭泡芙、芋頭西米露、芋光寶盒、牛奶芋泥捲。

「草莓半芋燒」以鬆軟蛋糕滿載超人氣牛奶芋泥，再鑲上產地直送的新鮮草莓，一次收服芋頭控和草莓控。圖/食芋堂提供
「草莓半芋燒」以鬆軟蛋糕滿載超人氣牛奶芋泥，再鑲上產地直送的新鮮草莓，一次收服芋頭控和草莓控。圖/食芋堂提供

大稻埕 芋頭 霞海城隍廟

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