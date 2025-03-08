芋頭控注意！「食芋堂」大稻埕開門市 限定芋品至3月31日

芋頭控注意！食芋堂仁愛創始店因租約到期而走入歷史的同時，大稻埕全新門市在霞海城隍廟旁的巷弄裡正式開幕，即日起至3月31日，祭出開幕限定芋品「焦糖脆皮芋泥泡芙」，每日限量發售。

從前店後廠、傳統蛋糕店轉型重生的食芋堂，歷經45個年頭，依然遵循早期「芋頭分切分用」的美味秘訣，以展現不同的芋餡口感。其中，60秒就銷售一顆的超人氣芋頭泡芙，每一口都爆漿的誠意，讓不少人甘心排隊；熱銷排行NO.1的手工芋泥球，則是展現更純粹的芋頭滋味。

大稻埕門市慶開幕，「焦糖脆皮芋泥泡芙」以快閃方式登場，只販售至3月31日，大稻埕門市限定，且每日數量限量，售完為止。8款草莓季限定芋品也將隨著時節進入尾聲，草莓搭配芋泥球、芋大福、泡芙、寶盒等經典芋品，選擇多樣。