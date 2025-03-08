好丘東門店熄燈後去哪？快閃誠品松菸 夢幻口味全到位

好丘「On The Road在路上」來了！台灣貝果第一品牌好丘Good Cho's東門店於2月28日正式熄燈後，並未停下腳步，即日起至3月31日以快閃櫃的形式進駐誠品生活松菸B1F，4月3日後將以全新打造的新櫃位，繼續陪伴熱愛好丘貝果的丘粉。

好丘這次在誠品生活松菸店，每天供應14款以上人氣口味貝果，其中包括超高人氣、年度銷售第一名的「草莓奶香貝果」，使用大湖無添加草莓乾，拌入豐厚的香甜奶油起司內餡中，濃郁奶香襯托出草莓的酸甜美味。「原味小麥貝果」使用台灣本產小麥搭配特選麥香純淨的麵粉，調製出甘醇香甜又具風土滋味的黃金比例。此外還有「起司三重奏貝果」、「桂花紫薯貝果」、「蔥蒜香腸乳酪貝果」…等，通通買得到。

除了人氣貝果，也同步販售好丘獨家創作的「山茶花可頌」。以法式千層可頌工法製作，外層酥脆、內裡柔軟，造型宛如盛開的山茶花，搭配特選食材與精緻口感，讓味蕾體驗前所未有的驚喜，是這次誠品生活松菸店不可錯過的必吃亮點之一。

◎好丘「On The Road在路上」誠品生活松菸店 ．地點：台北市信義區菸廠路88號 B1 ．營業時間：週一～週日11:00～22:00 ．設櫃期間：快閃櫃即日起～3月31日， 正式櫃4月3日起

好丘即日起至3月31日，以快閃櫃的形式進駐誠品生活松菸B1F。4月3日後將打造全新櫃位。圖／好丘提供