台北大巨蛋SPORTS NATION餐廳 今年將進軍台中、台南

位於台北大巨蛋的SPORTS NATION運動餐廳，結合餐飲與運動潮流，於「STANCAVE台灣運動文化展」發表全新「OFF!ELD」潮流服飾。金色三麥董事長葉冠廷表示，今年會將「SPORTS NATION 運動餐廳」的創新營運模式，帶到台中和台南，持續開創多元、沉浸式的運動文化場景。

SPORTS NATION運動餐廳全球首創「電子自助酒精交易所」，價格隨即時取酒成交量漲跌，開幕後話題席捲運動潮流圈，也成為運動迷聚會交流的空間。SPORTS NATION運動餐廳認為，運動不只是競技，而是一種文化和態度，以此為核心理念，透過「OFF!ELD」打造OFF THE FIELD的場外形象。

即日起至3月16日止，「OFF!ELD」系列商品於STANCAVE官網開放線上預購，預購就有機會抽中球星簽名球衣。3月9日前，至STANCAVE台灣運動文化展的SPORTS NATION運動餐廳攤位拍照打卡，就送SPORTS NATION運動餐廳「智慧取酒牆體驗券」一張，現場消費不限金額享9折優惠，消費滿千再送「SPORTS NATION零糖質生啤」一罐。此外，3月10日至16日於線上預購，即享95折優惠。

SPORTS NATION 運動餐廳積極開創全新商業模式，除近期與體育串流平台DAZN密切合作觀賽派對外，更與專營台灣運動IP授權的電商平台STANCAVE展開合作，除規劃門市展售獨家商品，也希望藉由跨界合作、資源共享，激盪出更多創新思維。