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孤獨美食家五郎6度訪台 一下飛機就吃的擔仔麵是這家

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
松重豐一下飛機就迫不及待享用擔仔麵，並在個人社群上分享。圖／摘自松重豐IG（＠mattige19）
松重豐一下飛機就迫不及待享用擔仔麵，並在個人社群上分享。圖／摘自松重豐IG（＠mattige19）

孤獨的美食家「五郎」松重豐又來台灣了！松重豐今日（7）六度訪台，宣傳由他自編、自導、自演的最新力作《電影版孤獨的美食家》。

這次是松重豐第六次來台，雖然行程滿滿，但對台灣一點都不陌生的他，一下飛機就迫不及待地享用擔仔麵，並開心地在社群上分享影片，只見他一口接一口地吃得心滿意足，彷彿是《孤獨的美食家》真實版，他在影片中特別以標準的中文直呼：「這個擔仔麵很好吃！」直白而簡短的一句話，便足以融化所有台灣粉絲的心。

粉絲們除歡迎他再度訪台，也紛紛好奇發問「這擔仔麵是哪家？」經比對店家內裝，發現原來是位於台北市民生社區的「財神台南擔仔麵」。雖然店家外觀低調，但卻聲名遠播，是許多老台北人的共同記憶，據說也是「東方不敗」林青霞返台必吃名店，也在去年「500碗」美食評鑑榮獲三碗肯定。

店家招牌的「擔仔麵」，以油麵配上滿滿肉臊，再放上豆芽與香菜點綴，湯頭香氣襲人、濃郁滑順，各式黑白切、 鯊魚煙等小菜，都是店裡的人氣餐點。

「財神台南擔仔麵」位於台北民生社區。圖／摘自Google Map
「財神台南擔仔麵」位於台北民生社區。圖／摘自Google Map
松重豐今（7日）六度訪台，宣傳由他自編、自導、自演的最新力作《電影版孤獨的美食家》。圖／摘自松重豐IG（＠mattige19）
松重豐今（7日）六度訪台，宣傳由他自編、自導、自演的最新力作《電影版孤獨的美食家》。圖／摘自松重豐IG（＠mattige19）

孤獨的美食家 影片 松重豐

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