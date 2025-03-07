孤獨美食家五郎6度訪台 一下飛機就吃的擔仔麵是這家

孤獨的美食家「五郎」松重豐又來台灣了！松重豐今日（7）六度訪台，宣傳由他自編、自導、自演的最新力作《電影版孤獨的美食家》。

這次是松重豐第六次來台，雖然行程滿滿，但對台灣一點都不陌生的他，一下飛機就迫不及待地享用擔仔麵，並開心地在社群上分享影片，只見他一口接一口地吃得心滿意足，彷彿是《孤獨的美食家》真實版，他在影片中特別以標準的中文直呼：「這個擔仔麵很好吃！」直白而簡短的一句話，便足以融化所有台灣粉絲的心。

粉絲們除歡迎他再度訪台，也紛紛好奇發問「這擔仔麵是哪家？」經比對店家內裝，發現原來是位於台北市民生社區的「財神台南擔仔麵」。雖然店家外觀低調，但卻聲名遠播，是許多老台北人的共同記憶，據說也是「東方不敗」林青霞返台必吃名店，也在去年「500碗」美食評鑑榮獲三碗肯定。