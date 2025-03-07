黃筱雯簽名拳套傳愛 北醫大慈善義賣募款逾400萬

台北醫學大學今舉辦第11屆慈善義賣春日會，校長吳麥斯捐出的珍藏法國田園風景畫及Musigny特級園勃根地紅酒；體育長甘乃文則捐出奧運拳擊國手黃筱雯的簽名手套，今年義賣活動共募集新台幣447萬，將全數捐贈予「財團法人中華民國唐氏症基金會」與「財團法人第一社會福利基金會」，用以支持唐氏症與身心障礙者早療等服務。

北醫大表示，今年義賣活動最特別的義賣品，是由「財團法人中華民國唐氏症基金會」與「財團法人第一社會福利基金會」學員們的畫作共36幅進行線上義賣，開始不到72小時就完成認購，給予學員們實質鼓舞。

除義賣愛心畫作外，北醫體系一級主管也捐出個人收藏，吳麥斯捐出的珍藏法國田園風景畫及Musigny特級園勃根地紅酒，他分享，畫及紅酒彷彿回到了1992至1994年間在法國國家健康與醫學研究院研修的日子。副校長洪冠予則捐贈日本三大名陶之一美濃織部燒的日本古茶盌組。

另外，體育長甘乃文則捐出奧運拳擊國手黃筱雯的簽名手套。北醫大表示，黃筱雯於2020東京奧運奪下拳擊銅牌，她經由碩士指導教授得知北醫大慈善義賣活動，希望能發揮愛心及永不言退的精神，幫助更多需要被照顧的人。

本次募款金額累積達新台幣447萬。吳麥斯也表示，北醫大不僅是醫學教育與研究的先鋒，也發揮社會影響力，將愛心傳遞給需要的人。期待善款能讓更多唐氏症者及身心障礙者得到應有的支持與照顧。