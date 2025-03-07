憂風險仍在 專家：日本狂牛症最後病例已逾7年 應不構成威脅

衛福部擬開放日本全牛齡牛肉進口，讓消基會憂心狂牛症風險仍在。專家今天說，感染狂牛症原因在於吃進變種普利昂蛋白質，日本最後1個病例至今已逾7年，應不構成威脅。

衛生福利部食品藥物管理署4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口的限制，未來擬開放日本全牛齡牛肉進口。預告評論期60天。

但消基會不滿指出，日本自2001年發現狂牛病起，已有10例以上，且潛伏期長達10年，又通常發生在5歲以上牛隻，如果開放全牛齡牛肉進口，狂牛症風險仍在。

根據衛福部疾病管制署資料，庫賈氏病為第4類法定傳染病，分為散發型、遺傳型、醫源型及新型庫賈氏病。其中的新型庫賈氏病即是俗稱的狂牛症。

狂牛症起因既非細菌也非病毒，而是由一種具感染力又可抵抗高溫和高壓、名為普利昂（Prion）的變性蛋白質所引起，造成神經細胞死亡，使腦組織變成海綿樣的疾病。當人類誤食感染狂牛症的牛肉製品，就有機會吃進具有感染性的普利昂變性蛋白，進而造成人的腦部海棉空洞化。

高雄長庚名譽副院長、庫賈氏病專家陳順勝告訴中央社記者，根據世界動物衛生組織（WOAH）等相關規範，一個國家能否成為非疫區，尤其曾發生狂牛症的國家，除了提供風險評估結果報告外，還必須另行證明其最後1個病例距今至少已有7年等，符合定義與要件才會被認定為非疫區。

對於食藥署指日本最後1例狂牛症是在2009年，已是15年前。陳順勝認為，既然WOAH也認定日本為風險可忽略國家，所有牛齡、所有部位均安全，均可貿易，相信食藥署的風險評估是把所有風險因子都考量了，才決定開放。

陳順勝說，全球趨勢是走向開放，因為現在對致病機轉逐漸了解，此外，以前許多人在飼養牛隻時，都會加入骨粉來促進牛隻生長，當含有普利昂的牛、羊組織被做成骨粉後餵牛，就會造成牛隻感染，現在許多國家飼料已不能加入動物蛋白，全世界都在進步。