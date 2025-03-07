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TWG Tea季節限定！永恆之櫻茗茶、茶香馬卡龍售完即止

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「永恆之櫻茗茶（Always Sakura Tea）」，選以茶葉初芽詠頌春日祝福，揉合細緻櫻桃香調及甜美花香，完美捕捉百花瞬綻的清新一刻。圖/TWG Tea提供
「永恆之櫻茗茶（Always Sakura Tea）」，選以茶葉初芽詠頌春日祝福，揉合細緻櫻桃香調及甜美花香，完美捕捉百花瞬綻的清新一刻。圖/TWG Tea提供

春日迎來繁花初綻之際，世界奢華茶葉品牌TWG Tea初春限定：盛品系列「永恆之櫻茗茶（Always Sakura Tea）」，選以茶葉初芽詠頌春日祝福，揉合細緻櫻桃香調及甜美花香，完美捕捉百花瞬綻的清新一刻。此外，「永恆之櫻茶香馬卡龍」也以浪漫粉色限定登場。即日起於全台精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台同步上市，限時限量、售完即止。

TWG Tea「永恆之櫻茗茶（Always Sakura Tea）」完美收藏櫻花轉瞬即逝的優雅絢爛，這款茗茶擷取頂級日式綠茶精髓，並以現代手法揉藏進每杯茶湯之中，調和雷尼爾櫻桃香調綴以粉嫩花瓣，茶韻清新，香氣淡雅，很有春日詩意況味。此限定版茶罐設計也極盡優雅，以象徵大自然蓬勃生機的翠綠色為主色，搭配淺粉春櫻枝枒與鶯飛燕舞的圖騰，展現出春日繁盛景緻。單罐100g售價1,450元。

TWG Tea另將初春滋味，打造季節限定「永恆之櫻茶香馬卡龍（Always Sakura Macarons）」，以深粉色杏仁餅殼包裹，如櫻花盛開般令人驚豔，茶香內餡注入「戀人早餐茶（Valentine Breakfast Tea）」，紅茶韻味與玫瑰花香完美交融，帶出成熟漿果香氣，翠綠色限定禮盒與粉嫩茶香馬卡龍色彩相映，有如春之盛景。茶香馬卡龍單顆售價75元，同步提供6入、12入或24入禮盒選擇，售價分別為450元、900元、1,800元。

TWG Tea季節限定「永恆之櫻茶香馬卡龍」，內餡注入戀人早餐茶，單顆售價75元，限量、售完為止。圖/TWG Tea提供
TWG Tea季節限定「永恆之櫻茶香馬卡龍」，內餡注入戀人早餐茶，單顆售價75元，限量、售完為止。圖/TWG Tea提供

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