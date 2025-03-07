TWG Tea季節限定！永恆之櫻茗茶、茶香馬卡龍售完即止

春日迎來繁花初綻之際，世界奢華茶葉品牌TWG Tea初春限定：盛品系列「永恆之櫻茗茶（Always Sakura Tea）」，選以茶葉初芽詠頌春日祝福，揉合細緻櫻桃香調及甜美花香，完美捕捉百花瞬綻的清新一刻。此外，「永恆之櫻茶香馬卡龍」也以浪漫粉色限定登場。即日起於全台精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台同步上市，限時限量、售完即止。

TWG Tea「永恆之櫻茗茶（Always Sakura Tea）」完美收藏櫻花轉瞬即逝的優雅絢爛，這款茗茶擷取頂級日式綠茶精髓，並以現代手法揉藏進每杯茶湯之中，調和雷尼爾櫻桃香調綴以粉嫩花瓣，茶韻清新，香氣淡雅，很有春日詩意況味。此限定版茶罐設計也極盡優雅，以象徵大自然蓬勃生機的翠綠色為主色，搭配淺粉春櫻枝枒與鶯飛燕舞的圖騰，展現出春日繁盛景緻。單罐100g售價1,450元。