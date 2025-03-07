陸海洋行接手羅夢湖威士忌台灣代理 首波酒款4月登場

全球成長最快速的蘇格蘭威士忌品牌羅夢湖（Loch Lomond）蘇格蘭威士忌，在台灣市場迎來全新里程碑，陸海洋行宣布正式接手羅夢湖蘇格蘭威士忌在台獨家代理權，首波酒款預計將於2025年4月推出，於全台指定酒類專賣店及通路正式開賣，將為台灣消費者帶來更豐富的威士忌選擇，開啟嶄新的品酩體驗。

「我們很榮幸成功爭取到羅夢湖蘇格蘭威士忌在台灣的代理權，並將以更全面的市場策略，讓這款深具蘇格蘭特色的威士忌持續深耕台灣市場。」陸海洋行總經理洪耕書表示：「無論是經典的Loch Lomond 12年，還是屢獲國際大獎的邑極摩Inchmurrin、邑極安Inchmoan系列，每一款酒品都展現了羅夢湖蘇格蘭威士忌獨特的風味與卓越品質。」

羅夢湖蘇格蘭威士忌歷史悠久，最早文史記錄可查詢到為1814年，擁有超過兩百年製酒歷史，以獨特的蒸餾工藝與豐富的酒款風味聞名於世，並於2024英國國際葡萄酒與烈酒競賽（International Wine & Spirit Competition，IWSC），榮獲最佳蒸餾廠肯定。作為蘇格蘭極少數能同時生產單一麥芽（Single Malt）及穀物威士忌（Grain Whisky）的蒸餾廠，Loch Lomond Distillery擁有獨家直火蒸餾器，還有各式各樣蒸餾器，堪稱蒸餾器博物館，搭配上卓越的橡木桶熟成技術，創造出層次分明且極具個性的威士忌。

此外，羅夢湖蘇格蘭威士忌已連續多年獲得英國高爾夫球公開賽官方指定用酒，每年特別推出的「The Open Course Collection」系列，除作為大會官方用酒，也獲得球友們與威士忌愛好者的喜愛與收藏。英國高爾夫球公開賽歷史悠久，名列全球高爾夫球賽四大滿貫賽之一，是高爾夫球賽的最高殿堂，也是球員最渴望拿到冠軍的賽事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康