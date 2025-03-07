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雙金影后賈靜雯私房酒櫃曝光 威士忌陪她品味人生

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
大摩15年高雅之中蘊藏驚喜，成為賈靜雯與好友相聚時的最佳選擇。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大摩15年高雅之中蘊藏驚喜，成為賈靜雯與好友相聚時的最佳選擇。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雙金影后賈靜雯身為大摩品牌代言人，對威士忌的品味如同她對角色的鑽研，大摩15年、大摩璀璨18年、大摩亞歷山大三世，每款酒都承載著她對人生不同時刻的詮釋；大摩不僅是她酒櫃中的收藏，更是她對生活態度的展現。

下班收工後，賈靜雯最喜歡與三五好友同享「大摩15年」。「它內斂卻不單調，是大摩的經典酒款，也很像我！」大摩15年最初12年熟成於美國白橡木桶，接著分流轉入Amoroso、Apostoles及Matusalem Oloroso三款不同雪莉桶，使酒液個性釋放無遺；最後在直立雪莉桶中靜置，勾兌為一，使柑橘、黑巧克力、香草、咖啡豆、辛香料等五大風味基因和諧綻放，在高雅之中蘊藏驚喜，成為賈靜雯與好友相聚時的最佳選擇。

大摩亞歷山大三世風味層次豐富，是全球唯一分別熟成於六款獨特橡木桶的單一麥芽威士忌——經歷美國小批次波本桶、瑪度沙30年雪莉桶、馬德拉酒桶、義大利西西里島馬莎拉桶、葡萄牙波特酒桶及法國卡本內蘇維濃紅酒桶的淬煉，各款橡木桶風味鮮明，卻又彼此交融，帶來豐富而細膩的層次。賈靜雯喜歡在家人團聚時享用，「家裡聚餐多以中菜為主，而大摩亞歷山大三世的層次風味，與中式料理的鹹香鮮美相得益彰，且口感順滑，非常適合搭餐。」

要送禮，賈靜雯選擇「大摩18年2024 EDITION」，「除了有沒有增值空間，能不能彰顯個人品味，我覺得就像收藏藝術品一樣，那份因為欣賞而生的快樂，才是最真實的美。」這款每年限量發行的奢華逸品，以美國波本桶、西班牙頂級酒莊González Byass獨家簽約的30年珍貴 Matusalem Oloroso雪莉桶歷經18年淬煉，奢華包裝與深邃風味相輔相成，是獨具收藏價值的傳世佳釀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「大摩璀璨18年2024 EDITION」建議售價12,000元。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大摩璀璨18年2024 EDITION」建議售價12,000元。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大摩璀璨18年2024 EDITION」奢華包裝與深邃風味相輔相成。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大摩璀璨18年2024 EDITION」奢華包裝與深邃風味相輔相成。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大摩亞歷山大三世紀念款，建議售價6,950元。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大摩亞歷山大三世紀念款，建議售價6,950元。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
賈靜雯分享：「家裡聚餐多以中菜為主，而大摩亞歷山大三世的層次風味，與中式料理的鹹香鮮美相得益彰。」圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
賈靜雯分享：「家裡聚餐多以中菜為主，而大摩亞歷山大三世的層次風味，與中式料理的鹹香鮮美相得益彰。」圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價3,050元。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價3,050元。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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