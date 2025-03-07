Prada翻玩結構 Buckle包2.0輕奢升級再進化

功能性與結構常互為彼此，因為有了特殊的結構帶來了功能。Prada先前曾發表了從皮帶結構延伸、轉譯而來的「Buckle」包，2025春夏，Prada再度發表了Buckle包2.0系列！除了選用柔軟皮革，皮帶（Buckle）的裝飾性也更為鮮明，同時包款輪廓也略有變化，近日並已先後為星二代瑪雅霍克、林嘉欣、南韓女團Meovv的Gawon所配戴造型。

一如Prada近年頻頻在秀場、服裝上所帶來的錯視創意，看起來像是（裙襬褲頭）皮帶的Buckle包，將原本功能性的配件轉化成了包款的重要裝飾細節；2025春夏新款的Buckle包則再度翻轉（reverso），將原本裝飾性的Buckle賦予了新的機能：提帶。

全新Buckle包選擇了以柔軟皮革形塑，並具備獨特的封口設計，過往Buckle包上的扣帶多像是傳統的皮帶，然2025春夏新作則帶來了如珠寶的金色網眼編織效果，也像是珠寶女表愛用的米蘭式金屬編織帶，賦予了包款奢華、自由的流動聯想。包扣呈現了優雅的玳瑁色效果，同時與腰帶相連的背帶將提供不羈的多重使用可能：讓Buckle可以手提、也可以肩背。