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Prada翻玩結構 Buckle包2.0輕奢升級再進化

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
翻轉結構的Prada Buckle包，是品牌2025春夏重點包款。圖／Prada提供
翻轉結構的Prada Buckle包，是品牌2025春夏重點包款。圖／Prada提供

功能性與結構常互為彼此，因為有了特殊的結構帶來了功能。Prada先前曾發表了從皮帶結構延伸、轉譯而來的「Buckle」包，2025春夏，Prada再度發表了Buckle包2.0系列！除了選用柔軟皮革，皮帶（Buckle）的裝飾性也更為鮮明，同時包款輪廓也略有變化，近日並已先後為星二代瑪雅霍克、林嘉欣、南韓女團Meovv的Gawon所配戴造型。

一如Prada近年頻頻在秀場、服裝上所帶來的錯視創意，看起來像是（裙襬褲頭）皮帶的Buckle包，將原本功能性的配件轉化成了包款的重要裝飾細節；2025春夏新款的Buckle包則再度翻轉（reverso），將原本裝飾性的Buckle賦予了新的機能：提帶。

全新Buckle包選擇了以柔軟皮革形塑，並具備獨特的封口設計，過往Buckle包上的扣帶多像是傳統的皮帶，然2025春夏新作則帶來了如珠寶的金色網眼編織效果，也像是珠寶女表愛用的米蘭式金屬編織帶，賦予了包款奢華、自由的流動聯想。包扣呈現了優雅的玳瑁色效果，同時與腰帶相連的背帶將提供不羈的多重使用可能：讓Buckle可以手提、也可以肩背。

一旦把包款的上圍進行寬度調整，包款的輪廓也將隨之改變，展現了有機的可能。2025春夏系列Buckle系列包款訂價約自13萬5,000元至18萬元不等。To be or Not to be？開放、又或是收斂？將成為每一個Prada Buckle包款擁有者的風格與內省叩問。

南韓女團Meovv成員Gawon除了日前出席Prada米蘭時裝周，同時也配戴了新款的Buckle水桶包，氣質開步。圖／Prada提供
南韓女團Meovv成員Gawon除了日前出席Prada米蘭時裝周，同時也配戴了新款的Buckle水桶包，氣質開步。圖／Prada提供
Prada 白色皮革水桶包，18萬元。圖／Prada提供
Prada 白色皮革水桶包，18萬元。圖／Prada提供
2025春夏新款的Prada Buckle包款無論是輪廓、Buckle材質都有顯著變化，輕奢upgrade。圖／Prada提供
2025春夏新款的Prada Buckle包款無論是輪廓、Buckle材質都有顯著變化，輕奢upgrade。圖／Prada提供
Prada 咖啡色皮革水桶包，18萬元。圖／Prada提供
Prada 咖啡色皮革水桶包，18萬元。圖／Prada提供
以柔軟皮革形塑的Prada Buckle包款除了擁有高辨識度結構，並具獨特封口設計。圖／Prada提供
以柔軟皮革形塑的Prada Buckle包款除了擁有高辨識度結構，並具獨特封口設計。圖／Prada提供

珠寶 皮帶

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