Prada翻玩結構 Buckle包2.0輕奢升級再進化

功能性與結構常互為彼此,因為有了特殊的結構帶來了功能。Prada先前曾發表了從皮帶結構延伸、轉譯而來的「Buckle」包,2025春夏,Prada再度發表了Buckle包2.0系列!除了選用柔軟皮革,皮帶(Buckle)的裝飾性也更為鮮明,同時包款輪廓也略有變化,近日並已先後為星二代瑪雅霍克、林嘉欣、南韓女團Meovv的Gawon所配戴造型。

一如Prada近年頻頻在秀場、服裝上所帶來的錯視創意,看起來像是(裙襬褲頭)皮帶的Buckle包,將原本功能性的配件轉化成了包款的重要裝飾細節;2025春夏新款的Buckle包則再度翻轉(reverso),將原本裝飾性的Buckle賦予了新的機能:提帶。

全新Buckle包選擇了以柔軟皮革形塑,並具備獨特的封口設計,過往Buckle包上的扣帶多像是傳統的皮帶,然2025春夏新作則帶來了如珠寶的金色網眼編織效果,也像是珠寶女表愛用的米蘭式金屬編織帶,賦予了包款奢華、自由的流動聯想。包扣呈現了優雅的玳瑁色效果,同時與腰帶相連的背帶將提供不羈的多重使用可能:讓Buckle可以手提、也可以肩背。