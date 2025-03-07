迎接白色情人節 「熊愛台南」發送1314組泰迪情侶小提燈

為迎接2025白色情人節，台南市政府將於3月14日至16日舉辦「熊愛台南」活動，結合台南在地品牌「精典泰迪熊」與經典白色文化地標「台南市美術館2館」，打造浪漫節慶體驗。市長黃偉哲邀請情侶們來台南共度甜蜜時光，現場將發放超萌小提燈，還有機會抽中價值3萬8888元的鑽石對戒。

記者會上，由佳馳國際授權設計的泰迪熊情侶款提燈正式亮相，模特兒情侶示範多種穿戴方式，吸引眾人目光。黃偉哲展示本次活動的鑽石對戒，並強調台南是全糖城市，氣候宜人，適合戀愛、結婚與生活。

今年與精典泰迪合作推出「熊愛台南」，活動包括5隻3公尺高精典泰迪熊氣偶展、「熊好迺」LOVE市集、「熊耀眼」幸福舞台、「熊甜蜜」打卡送好禮、「1314熊愛你」提燈發送及「熊幸福」放閃抽鑽戒等，邀請民眾攜伴參與，共創美好回憶。

觀旅局長林國華表示，「熊愛台南」一系列活動，包括可愛的泰迪熊大型氣偶展、超過40個攤位的甜蜜浪漫市集及精彩藝文表演。活動期間每日限量發放1314組精典泰迪情侶小提燈，成雙成對者可獲贈一組(兩款)，單獨前來者則隨機獲得一款。

此外，3月15日舉辦「熊幸福」放閃抽鑽戒活動，現場開放99組報名，象徵長長久久，每組參加者均可獲得奇美食品贊助的巧克力，而其中一組幸運兒將獲得價值3萬8888元的鑽石對戒。情侶、親子或好友皆可組隊參與，共享浪漫氛圍。

現場還有「打卡抽好禮」活動，民眾與精典泰迪熊合照並上傳至社群媒體，標記#熊愛台南，即可兌換糖葫蘆，每日下午2點限量150支。此外，LOVE市集販售手工飾品、香氛蠟燭、甜點蛋糕及創意手作商品，使用「悠遊付」消費滿399元，可獲贈造型悠遊卡。

為促進觀光，市府觀旅局預告「四五月來台南住2晚，第2晚免費，再送限量好禮」方案，住宿民眾可獲白色情人節限定「精典泰迪情侶提燈」，相關優惠將於3月底公布。