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Cartier珠寶表巧秀文青風 法才女Lou Doillon氣質演繹

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Baignoire腕表帶有的變化的魅力，同時傳遞了法式的優雅輕奢。圖／Cartier提供
Baignoire腕表帶有的變化的魅力，同時傳遞了法式的優雅輕奢。圖／Cartier提供

我們如何看待「文藝」氣息？可以是熱愛音樂、熱愛閱讀、熱愛生命，同時也珍視分享、在優雅之外兼具行動活力。卡地亞（Cariter）發表了全新Baignoire珠寶表，由被時尚媒體譽為「新世代法國偶像」的Lou Doillon穿戴造型，並拍攝了系列形象視覺，展現Baignoire在經典橢圓形輪廓下，持續創新、多才多藝且特立獨行的風格面向。

Lou Doillon是知名英國音樂人、電影導演Jane Birkin之女，Lou Doillon不僅在音樂領域表現傑出，更時常穿梭在時尚精品的活動或派對上，展現自信氣質。本次新發表的卡地亞 Baignoire形象視覺中，只見Lou Doillon時而穿上咖啡色西裝外套，流露出知識分子的書卷氣息，又或換上一身大紅西裝、捲起袖口與樂器合照，無意間秀出手上的Baignoire腕表，一如Baignoire的不拘小節、不被傳統限制，愉悅、自由、優雅。

在卡地亞歷史中，最早曾在1912年出現、並在1973年定名的Baignoire腕表，幾可與法式優雅生活劃上等號，時至今日，卡地亞並推出2025年的四款全新Baignoire作品。第一款的迷你款將配備黑色、深紫色或棕色漆藝面盤，並環飾以Baignoire經典的標金質表圈，小巧、變形的十二個羅馬數字與藍鋼劍形指針，成為佩戴者與其私藏擁有的時光小舞台，錶款並搭配單色表帶、優雅氣質。

第二款較大尺寸的Baignoire迷你款黃K金手環式腕表則兼容了配戴的舒適性，莊重典雅之餘，重新演繹了Baignoire經典設計，更是一枚手腕上的輕巧黃金珠寶；同系列另有玫瑰金手環式表款，其表圈內精心鑲嵌整圈鑽石，並以Cartier精湛的珠寶工藝、選擇了三角形鑲嵌技法，不僅勾勒出簡約表殼曲線，更讓玫瑰金的暖、與鑽石火光的冷冽、兩兩輝映。

熱愛寶石與柔美風格的收藏家則不容錯過最後一只Baignoire腕表，表款以黃K金成為質材，並於黃K金表圈「環抱」以珍珠母貝面盤，在微弧形鏡面下呈現了時間的縱深與質感，也柔美、也貴氣，更像當代法國女子般，知性、優雅、自由奔放。

Cartier Baignoire de Cartier腕表，24萬3,000元。圖／Cartier提供
Cartier Baignoire de Cartier腕表，24萬3,000元。圖／Cartier提供
Cartier Baignoire de Cartier全鋪鑽腕表，165萬元。圖／Cartier提供
Cartier Baignoire de Cartier全鋪鑽腕表，165萬元。圖／Cartier提供
身兼模特兒、名媛與音樂人多重身份的Lou Doillon，是文化領域名人之後、家學淵源。圖／Cartier提供
身兼模特兒、名媛與音樂人多重身份的Lou Doillon，是文化領域名人之後、家學淵源。圖／Cartier提供
法國才女Lou Doillon，以手上的Baignoire腕表，展現了藝文、知性的多重面向。圖／Cartier提供
法國才女Lou Doillon，以手上的Baignoire腕表，展現了藝文、知性的多重面向。圖／Cartier提供
Cartier Baignoire de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，84萬元。圖／Cartier提供
Cartier Baignoire de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，84萬元。圖／Cartier提供
圓弧線條散發的柔美，正是Cartier Baignoire腕表特色。 圖／Cartier提供
圓弧線條散發的柔美，正是Cartier Baignoire腕表特色。 圖／Cartier提供

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