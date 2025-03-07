Cartier珠寶表巧秀文青風 法才女Lou Doillon氣質演繹

我們如何看待「文藝」氣息？可以是熱愛音樂、熱愛閱讀、熱愛生命，同時也珍視分享、在優雅之外兼具行動活力。卡地亞（Cariter）發表了全新Baignoire珠寶表，由被時尚媒體譽為「新世代法國偶像」的Lou Doillon穿戴造型，並拍攝了系列形象視覺，展現Baignoire在經典橢圓形輪廓下，持續創新、多才多藝且特立獨行的風格面向。

Lou Doillon是知名英國音樂人、電影導演Jane Birkin之女，Lou Doillon不僅在音樂領域表現傑出，更時常穿梭在時尚精品的活動或派對上，展現自信氣質。本次新發表的卡地亞 Baignoire形象視覺中，只見Lou Doillon時而穿上咖啡色西裝外套，流露出知識分子的書卷氣息，又或換上一身大紅西裝、捲起袖口與樂器合照，無意間秀出手上的Baignoire腕表，一如Baignoire的不拘小節、不被傳統限制，愉悅、自由、優雅。

在卡地亞歷史中，最早曾在1912年出現、並在1973年定名的Baignoire腕表，幾可與法式優雅生活劃上等號，時至今日，卡地亞並推出2025年的四款全新Baignoire作品。第一款的迷你款將配備黑色、深紫色或棕色漆藝面盤，並環飾以Baignoire經典的標金質表圈，小巧、變形的十二個羅馬數字與藍鋼劍形指針，成為佩戴者與其私藏擁有的時光小舞台，錶款並搭配單色表帶、優雅氣質。

第二款較大尺寸的Baignoire迷你款黃K金手環式腕表則兼容了配戴的舒適性，莊重典雅之餘，重新演繹了Baignoire經典設計，更是一枚手腕上的輕巧黃金珠寶；同系列另有玫瑰金手環式表款，其表圈內精心鑲嵌整圈鑽石，並以Cartier精湛的珠寶工藝、選擇了三角形鑲嵌技法，不僅勾勒出簡約表殼曲線，更讓玫瑰金的暖、與鑽石火光的冷冽、兩兩輝映。

熱愛寶石與柔美風格的收藏家則不容錯過最後一只Baignoire腕表，表款以黃K金成為質材，並於黃K金表圈「環抱」以珍珠母貝面盤，在微弧形鏡面下呈現了時間的縱深與質感，也柔美、也貴氣，更像當代法國女子般，知性、優雅、自由奔放。