《邪降女帝》主打血腥…可憐潘娜成魔之路是為復仇！劇情滿滿外竟還有感人元素
潘娜（丘普朗阿瑞昆 飾）於村子被詛咒之日出生，母親懷雙胞胎，另一嬰兒因她關係胎死腹中，母親認她是妖孽，對她愛理不理。
家庭沒溫暖，學校內被霸凌，村裡的人視她為帶來災難的女子，村內離奇的死亡事件，大家都認為與她有關，僅有唯一的好朋友小稻願意跟她當朋友。
起 承 轉 合
故事設定就從潘娜於災難中出生，她是禍害這件事情如同就寫在她的基因裡面，潘娜就是詛咒，即便她「什麼事情都沒有做」，但又好像理所當然也是因為她的關係。
離奇周圍的人被下降頭死亡事件頻傳，電影漸漸走向潘娜好像是「無辜的」？只是卻關聯性卻又跟她緊緊牽在一起。
直到有人對她下了降頭，劇情出現了轉折，有交代了為何這些離奇怪事都與她有關，母親對她雖看似默不關心，但兩人的情感牽絆其實很深。
最後一路往復仇之路、交代身世、揭秘一切起源的邪教。
血腥 劇情滿滿 感人
相較於恐怖，此片以血腥為主，本身不太害怕血腥的畫面，但有一畫面「指甲間隙實在過於真實」還是閉眼手遮好幾秒，只能說導演很厲害，還是有辦法噁心到你。
就算無法被嚇到，單純享受劇情也事很可以，此片的「起承轉合」完整，在鋪陳剛好有點疲乏的時候，就給出更新的刺激。
一段親情的部分動人，心裡面有為潘娜的一生遭遇覺得不捨，看了實在心很揪。
結論
此片復仇時，本身觀影心得是大快人心大於覺得噁心，可能是遭受復仇者實在太壞？
本片雖叫「女帝」，也有「成魔」的劇情演示；但個人總覺得比較像是「前傳」，更強大的「魔化版本」，希望能推出續集中裡再次見到。
兩個小時片長控制的不長不短算是「剛剛好的感受」，爆米花在電影結束後也還未吃完…能說好故事、擁有好劇情的恐怖片真的實屬難得。
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