快訊

獨／推母撞死還大喊「我孽子啦」 國民法官輕判4年6月

澳洲捐血英雄！血有特殊抗體，60多年拯救上百萬嬰兒

法國巴黎北站鐵軌驚見「二戰未爆彈」 歐洲之星列車全取消

聽新聞
0:00 / 0:00

雪城裡有貓！直擊會津若松的「貓站長」 超級卡哇伊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
可愛的貓站長已到第四代，但可看不可拍，遊客需特別注意。圖/會津若松市提供
可愛的貓站長已到第四代，但可看不可拍，遊客需特別注意。圖/會津若松市提供

日本福島縣的會津若松，有鐵道與雪景映襯出的浪漫，有「貓站長」生動鮮活的故事，也曾經是江戶（現東京）與東北地區的往來中心，城下町、大內宿等地都留下美麗的建築。此行，最讓人驚嘆的，當然是遊客、網紅們必要一訪的「芦之牧溫泉站」，與可愛貓族們相見。

雪堆裡平矮的木造房，遊客進進出出，隔著木框玻璃門就能感受到裡頭滿滿的溫暖。這裡是福島「芦之牧溫泉站」最有名的貓站長領地，第一、二代的站長與設施長照片排排站門前，還有可愛的貓站長立像穿著制服與遊客打招呼。推門進站，滿滿的貓咪圖卡、用物、飾品，以及超級大抱枕，絕對讓貓迷大聲尖叫。

還未見到人氣爆棚的可愛貓站長，遊人們就被各樣貓咪周邊商品淹沒，另半側候車民眾多半是當地住民，就著暖爐微笑以對，視此景為日常。車站建於1927年，木造的古樸空間，掛滿了第一代、二、三代貓站長及設施長的寫真、看板、畫像、布偶、吊飾，就連各種伴手禮也貼上了貓咪圖像，有趣的是，可以挑一張喜歡的貓站長照片、框進200日幣的「芦之牧溫泉站」車票，作為紀念。

過了剪票口，是另一幅令人驚豔的美景，鐵道、樹影、白雪交錯出特有的歷史韻味。貓站長有專屬座位，但切記貓咪不能拍照。據說，第一代貓站長就是被太多慕名而來的遊客爭相拍照，閃光燈對貓眼造成永久性的傷害，最終做成此決議。

第一代貓站長巴斯任職起於2008年4月。巴斯是當時站長收養的流浪貓，火車到站時，旅客們總會見他來回逡巡，久之吸引更多人慕名而來，日本媒體稱其為「蘆之牧溫泉站、甚至是會津鐵道的最佳代言」，之後，巴斯也真的取得了日本鐵路局頒發的「貓站長」聘書。

巴斯離世後，接任的站長、設施長更是萌度爆表，兩位都是美國反耳貓，牠們還有輪值表，上班時需穿戴鐵道員的帽子，由於模樣太可愛，讓小站知名度瞬間爆紅，據說就連日本當紅女星綾瀨遙也曾慕名而來。

車站外，也有趣。站旁一座會津鐵道神社，本來是紀念鐵道開放25周年設置，如今成為充滿貓咪意向的神社，貓咪小公仔、貓咪腳印的繪馬，還有遊客們貼上各家貓咪的照片，神社旁的小花園則是第一代貓站長巴斯的長眠之地。

車站前，是條小巧古樸的街道，有間超人氣、九十多年歷史的「牛奶屋食堂」，販售的牛奶超鮮醇，以充滿古早味的玻璃瓶裝，其拉麵、豬排丼也非常受歡迎。

因貓站長而聲名大噪的會津鐵道，位在具有「武士之鄉」稱號的「會津若松」，此站也是這個區域的觀光中心。古城小鎮擁有幕府時代的武家風情、町街文化和自然景觀，除了是處寧靜的溫泉鄉，也有各種地方特色美食，或流連於傳統建築之間、或是一覽天守鶴城的歷史風華，街巷內的各式小店售有各種特色手工藝品，尤其各種型態、材質的創意貓咪，都是會津若松之旅精彩的每一刻。

蘆之牧溫泉站

營業時間：車站票口 08:00~17 :00，貓站長 二、四、六、日09:00~16:00

官網：http://ashinomakionseneki.com/

●會津若松伴手禮：小澤蠟燭

「小澤蠟燭」是會津若松眾多創意店中，其中一家充滿懷舊氛圍的城下町老式商店，建於江戶時代初期，距今約600年傳統工藝，店內最知名的商品就是帶有「會津圖」的日式蠟燭，每件作品都是手工製作。此行，我們也體驗了傳統蠟燭DIY，在直式或圓形素白蠟燭擇一，即可靜心彩繪。

會津圖蠟燭最早是專門宮廷貴族、封建領主專用，或是用於佛教儀式和婚禮等重要儀式場合，一只蠟燭須得耗時一個月方能完成，因手工製作、內部有空洞讓空氣流動，燭火搖曳更為美妙。

●交通

前往會津若松，搭乘台灣虎航直航新潟最為便利，目前每周一、五兩班直飛往返，旅客可多加利用。

處處可見貓咪立像，可愛加分。記者羅建怡/攝影
處處可見貓咪立像，可愛加分。記者羅建怡/攝影
火車軌道與雪景，充滿古樸風情。記者羅建怡/攝影
火車軌道與雪景，充滿古樸風情。記者羅建怡/攝影
站內滿滿的貓的相關紀念品。記者羅建怡/攝影
站內滿滿的貓的相關紀念品。記者羅建怡/攝影
會津蘆之牧溫泉區的「丸峰觀光飯店」，每間房都有湯泉，兼可收納美麗雪景。記者羅建怡/攝影
會津蘆之牧溫泉區的「丸峰觀光飯店」，每間房都有湯泉，兼可收納美麗雪景。記者羅建怡/攝影
雪中的老車站，因為貓，變得超可愛。記者羅建怡/攝影
雪中的老車站，因為貓，變得超可愛。記者羅建怡/攝影
鶴ヶ城的雪季與櫻花，是兩大美景。圖/會津若松市提供
鶴ヶ城的雪季與櫻花，是兩大美景。圖/會津若松市提供

蠟燭 貓咪 鐵道

延伸閱讀

NBA／湖人老闆爆AD「不開心」成被交易主因 自豪能吸引球星

只有少年籃球教練資歷？湖人居西區第二 瑞迪克打臉各方質疑

NBA／有洋蔥！湖人老闆談唐西奇交易：他是Kobe女兒最愛的球員

生日恐怖意外！她蠟燭點燃氫氣球爆炸 影片曝光「火焰直飆天花板」

相關新聞

迎接白色情人節 「熊愛台南」發送1314組泰迪情侶小提燈

為迎接2025白色情人節，台南市政府將於3月14日至16日舉辦「熊愛台南」活動，結合台南在地品牌「精典泰迪熊」與經典白色...

Cartier珠寶表巧秀文青風 法才女Lou Doillon氣質演繹

我們如何看待「文藝」氣息？可以是熱愛音樂、熱愛閱讀、熱愛生命，同時也珍視分享、在優雅之外兼具行動活力。卡地亞（Carit...

《邪降女帝》主打血腥…可憐潘娜成魔之路是為復仇！劇情滿滿外竟還有感人元素

潘娜（丘普朗阿瑞昆 飾）於村子被詛咒之日出生，母親懷雙胞胎，另一嬰兒因她關係胎死腹中，母親認她是妖孽，對她愛理不理。

雪城裡有貓！直擊會津若松的「貓站長」 超級卡哇伊

日本福島縣的會津若松，有鐵道與雪景映襯出的浪漫，有「貓站長」生動鮮活的故事，也曾經是江戶（現東京）與東北地區的往來中心，...

穿上FENDI春夏新裝 宋雨琦、檀健次米蘭散策去！

春夏就是要走跳，FENDI在日前米蘭時裝周發表了2025秋冬全新系列，並邀請全世界明星、品牌好友齊聚。大秀結束後，品牌大...

比「紅衣小女孩」更早！《山忌 黃衣小飛俠》揭開台灣最毛靈異事件

由《紅衣小女孩》億萬票房團隊打造、聯合數位文創共同出品的全新驚悚力作《山忌 黃衣小飛俠》正式定檔6月6日，並同步釋出前導海報與預告。本片改編自台灣真實靈異事件「黃衣小飛俠」，由金鐘提名導演蔡佳穎執導，實力派演員劉以豪、袁澧林、曹佑寧攜手主演。故事講述三名大學生登山探險時，遭遇宛如「鬼打牆」般的離奇現象，揭開山林中的恐怖禁忌。首波素材曝光後，詭異氛圍引發熱議，勢必成為今年最受期待的驚悚電影！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。