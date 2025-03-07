雪城裡有貓！直擊會津若松的「貓站長」 超級卡哇伊

日本福島縣的會津若松，有鐵道與雪景映襯出的浪漫，有「貓站長」生動鮮活的故事，也曾經是江戶（現東京）與東北地區的往來中心，城下町、大內宿等地都留下美麗的建築。此行，最讓人驚嘆的，當然是遊客、網紅們必要一訪的「芦之牧溫泉站」，與可愛貓族們相見。

雪堆裡平矮的木造房，遊客進進出出，隔著木框玻璃門就能感受到裡頭滿滿的溫暖。這裡是福島「芦之牧溫泉站」最有名的貓站長領地，第一、二代的站長與設施長照片排排站門前，還有可愛的貓站長立像穿著制服與遊客打招呼。推門進站，滿滿的貓咪圖卡、用物、飾品，以及超級大抱枕，絕對讓貓迷大聲尖叫。

還未見到人氣爆棚的可愛貓站長，遊人們就被各樣貓咪周邊商品淹沒，另半側候車民眾多半是當地住民，就著暖爐微笑以對，視此景為日常。車站建於1927年，木造的古樸空間，掛滿了第一代、二、三代貓站長及設施長的寫真、看板、畫像、布偶、吊飾，就連各種伴手禮也貼上了貓咪圖像，有趣的是，可以挑一張喜歡的貓站長照片、框進200日幣的「芦之牧溫泉站」車票，作為紀念。

過了剪票口，是另一幅令人驚豔的美景，鐵道、樹影、白雪交錯出特有的歷史韻味。貓站長有專屬座位，但切記貓咪不能拍照。據說，第一代貓站長就是被太多慕名而來的遊客爭相拍照，閃光燈對貓眼造成永久性的傷害，最終做成此決議。

第一代貓站長巴斯任職起於2008年4月。巴斯是當時站長收養的流浪貓，火車到站時，旅客們總會見他來回逡巡，久之吸引更多人慕名而來，日本媒體稱其為「蘆之牧溫泉站、甚至是會津鐵道的最佳代言」，之後，巴斯也真的取得了日本鐵路局頒發的「貓站長」聘書。

巴斯離世後，接任的站長、設施長更是萌度爆表，兩位都是美國反耳貓，牠們還有輪值表，上班時需穿戴鐵道員的帽子，由於模樣太可愛，讓小站知名度瞬間爆紅，據說就連日本當紅女星綾瀨遙也曾慕名而來。

車站外，也有趣。站旁一座會津鐵道神社，本來是紀念鐵道開放25周年設置，如今成為充滿貓咪意向的神社，貓咪小公仔、貓咪腳印的繪馬，還有遊客們貼上各家貓咪的照片，神社旁的小花園則是第一代貓站長巴斯的長眠之地。

車站前，是條小巧古樸的街道，有間超人氣、九十多年歷史的「牛奶屋食堂」，販售的牛奶超鮮醇，以充滿古早味的玻璃瓶裝，其拉麵、豬排丼也非常受歡迎。

因貓站長而聲名大噪的會津鐵道，位在具有「武士之鄉」稱號的「會津若松」，此站也是這個區域的觀光中心。古城小鎮擁有幕府時代的武家風情、町街文化和自然景觀，除了是處寧靜的溫泉鄉，也有各種地方特色美食，或流連於傳統建築之間、或是一覽天守鶴城的歷史風華，街巷內的各式小店售有各種特色手工藝品，尤其各種型態、材質的創意貓咪，都是會津若松之旅精彩的每一刻。

蘆之牧溫泉站

處處可見貓咪立像，可愛加分。記者羅建怡/攝影

火車軌道與雪景，充滿古樸風情。記者羅建怡/攝影

站內滿滿的貓的相關紀念品。記者羅建怡/攝影

會津蘆之牧溫泉區的「丸峰觀光飯店」，每間房都有湯泉，兼可收納美麗雪景。記者羅建怡/攝影

雪中的老車站，因為貓，變得超可愛。記者羅建怡/攝影