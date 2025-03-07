穿上FENDI春夏新裝 宋雨琦、檀健次米蘭散策去！
春夏就是要走跳，FENDI在日前米蘭時裝周發表了2025秋冬全新系列，並邀請全世界明星、品牌好友齊聚。大秀結束後，品牌大使中國女星宋雨琦與男星檀健次更換上了2025春夏新裝，於米蘭街頭散步，時髦、愜意，讓人好生羨慕。
人氣男星檀健次遊走於長風衣形塑的義式紳士與校園西裝外套的學院風間，也瀟灑、也青春。其中深色西裝外套上更有著一款FENDI 100周年紀念的全新Crest徽章設計圖騰，徽章中的四個元素代表了FENDI的四大重要面向，其中Pequin條紋與FF Logo早就是FENDI重要的視覺DNA，而有著左右兩副臉龐的Giano Bifronte / Janus則是羅馬的「開始與結束」之神，因為一面代表過去、一面代表未來；最討喜的「FENDI松鼠」則緣起於Adele Casagrande Fendi總投入大量熱情在時尚工作，因此其另一半Edoardo Fendi先生送給了她一幅松鼠繪畫，暗喻Adele「像松鼠一樣忙碌」，堪稱時尚史上最甜蜜、最可愛的一次傳情。
頂著一頭金色短髮的宋雨琦穿上了厚底靴、圓領長版薄外套、上衣與短褲，除了大秀長腿，更穿梭在田園相間、鐵道旁與樹蔭下，展現米蘭的隨性慵懶。只見宋雨琦除了手握法國長棍格外吸睛，最搶眼的還有手上一款全新Peekaboo Soft包，包款有著多層次結構並使用了柔軟皮革，以及更適合女性的small小尺寸。2025春夏的新款Peekaboo Soft包延續原設計的手持可能外，並有可接上手柄的搭帶，因此可調整長度、讓包款擁有多樣化的背戴或提取方式，靈活切換晚裝或日常生活，先前已為韓團TWICE成員Mina使用造型，勢必上榜2025春夏潮包的Must Buy清單。
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