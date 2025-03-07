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長動能、高彩陶瓷！HUBLOT 2025風格新表 強勢開春

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HUBLOT Big Bang Meca-10皇金腕表，價格店洽。 圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Meca-10皇金腕表，價格店洽。 圖／HUBLOT提供

瑞士高級鐘表品牌宇舶表（HUBLOT）近日為先前曾在LVMH Watch Week鐘表周期間發表的新品正式在台上市，包含強調十日長動能、強悍運動風格的Big Bang Meca-10系列腕表，以及三款全新色彩的Spirit of Big Bang彩色陶瓷計時碼表，再度凸顯了HUBLOT身為高級運動表品牌顛覆既定風格、大膽實驗的創新DNA。

高級鐘表產業中對「長動能」的定義普遍以七日起跳，而HUBLOT過往也曾發表過十日鍊機芯，唯本次發表的全新Meca-10腕表則有性能、細節、宏觀與微觀的全面升級。特殊的齒條傳動系統，讓Meca-10腕表原就具備直觀而便利的動力顯示方式。HUB1205手動上鍊鏤空機芯的開放式設計則讓包含行星齒輪、減速齒輪、齒條機構皆一覽無遺，同時HUB1205機芯再加入了停秒功能，因此不僅長效，連校對時間也能更為精確。

Meca-10腕表並歷經了如士官幹訓班的嚴苛試驗：由Laboratoire Dubois實驗室核發的「Chronofiable® A8」測試將「帶領」手表進入一段長達6個月的極限體驗，包含在25G至550G之間的18,000次衝擊，以及攝氏0至50度的溫差考驗，以確保表款以在日常、旅行、郊外、甚至極限運動時都能成為可靠時計夥伴；42毫米的表殼則分別帶來了奢華的（HUBLOT獨家）皇金表殼、高輕量化的鈦金表殼，以及輕盈且具科技感的冰霜碳纖維表殼三種材質，訂價約自71萬元自132萬1,000元不等。

此外早早在材質、色彩上大膽進行實驗的HUBLOT並帶來了酒桶型、彩色陶瓷Spirit of Big Bang計時腕表三只新色：沙丘色、叢林綠與晴空藍。前後投入陶瓷色彩研究長達15年的HUBLOT，更在2018年時發表極罕見的鮮艷彩色陶瓷，品牌透過高壓與高溫融合技術、可在不燒毀色料前提下令陶瓷燒結成型，因此耐磨與耐刮性提升了，色彩亦更為鮮豔明亮、讓人愛不釋手。三只表款皆展現了無性別風格，可輕鬆融入城市或自然地景，動力來源則出自由278個零件構建的HUB4700自動上鏈機芯。表款各限量200只，訂價則為84萬6,000元，可洽全台HUBLOT專賣店詢問。

HUBLOT Spirit of Big Bang彩色陶瓷計時碼表，沙丘色、叢林綠與晴空藍三色皆使用了計時碼表機芯，並具備表帶快拆系統、防水100米性能。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Spirit of Big Bang彩色陶瓷計時碼表，沙丘色、叢林綠與晴空藍三色皆使用了計時碼表機芯，並具備表帶快拆系統、防水100米性能。圖／HUBLOT提供
Big Bang Meca-10腕表皇金款的鏤空面盤，近距離欣賞另有樂趣一番。圖／HUBLOT提供
Big Bang Meca-10腕表皇金款的鏤空面盤，近距離欣賞另有樂趣一番。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Spirit of Big Bang晴空藍色陶瓷計時碼表，價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Spirit of Big Bang晴空藍色陶瓷計時碼表，價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLOT三款全新Big Bang Meca-10腕表，將精密複雜、運動風、長效動能，一次收藏。圖／HUBLOT提供
HUBLOT三款全新Big Bang Meca-10腕表，將精密複雜、運動風、長效動能，一次收藏。圖／HUBLOT提供
精湛的倒角、打磨、拋光、緞面與拉絲交錯的修飾細節，讓新款Meca-10腕表散發鮮明的實驗氣息。圖／HUBLOT提供
精湛的倒角、打磨、拋光、緞面與拉絲交錯的修飾細節，讓新款Meca-10腕表散發鮮明的實驗氣息。圖／HUBLOT提供
HUBLOT原就投入彩色陶瓷研究長達15年，新款Spirit of Big Bang腕表更帶來三種新色，輕快、男女皆宜。圖／HUBLOT提供
HUBLOT原就投入彩色陶瓷研究長達15年，新款Spirit of Big Bang腕表更帶來三種新色，輕快、男女皆宜。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Spirit of Big Bang沙丘色陶瓷計時碼表，價格店洽。圖／HUBLOT提供
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