長動能、高彩陶瓷！HUBLOT 2025風格新表 強勢開春

瑞士高級鐘表品牌宇舶表(HUBLOT)近日為先前曾在LVMH Watch Week鐘表周期間發表的新品正式在台上市,包含強調十日長動能、強悍運動風格的Big Bang Meca-10系列腕表,以及三款全新色彩的Spirit of Big Bang彩色陶瓷計時碼表,再度凸顯了HUBLOT身為高級運動表品牌顛覆既定風格、大膽實驗的創新DNA。

高級鐘表產業中對「長動能」的定義普遍以七日起跳,而HUBLOT過往也曾發表過十日鍊機芯,唯本次發表的全新Meca-10腕表則有性能、細節、宏觀與微觀的全面升級。特殊的齒條傳動系統,讓Meca-10腕表原就具備直觀而便利的動力顯示方式。HUB1205手動上鍊鏤空機芯的開放式設計則讓包含行星齒輪、減速齒輪、齒條機構皆一覽無遺,同時HUB1205機芯再加入了停秒功能,因此不僅長效,連校對時間也能更為精確。

Meca-10腕表並歷經了如士官幹訓班的嚴苛試驗:由Laboratoire Dubois實驗室核發的「Chronofiable® A8」測試將「帶領」手表進入一段長達6個月的極限體驗,包含在25G至550G之間的18,000次衝擊,以及攝氏0至50度的溫差考驗,以確保表款以在日常、旅行、郊外、甚至極限運動時都能成為可靠時計夥伴;42毫米的表殼則分別帶來了奢華的(HUBLOT獨家)皇金表殼、高輕量化的鈦金表殼,以及輕盈且具科技感的冰霜碳纖維表殼三種材質,訂價約自71萬元自132萬1,000元不等。