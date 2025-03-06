春子鯛、烏金干貝炊飯無限吃！饗A Joy 14款新菜上桌

春季到來，饗賓餐旅旗下「饗 A Joy」推出14道將當季食材與櫻花意象的入饌的時令料理，包括有春子鯛、春雪綠筍松阪豬等不同菜色，其中「金沙綴綠筍串」更是運用豬血糕的概念，將當季竹筍化身特色菜餚，帶來甜鹹交織的滋味。

「饗 A Joy」針對不同的料理區域，設計各具特色的時令滋味。在沁波區中「金沙綴綠筍串」將豬血糕概念重新轉譯，將當季新鮮竹筍串上竹籤，沾裹醬油、沙茶跟糖調製而成的醬汁，最後撒上花生粉，帶來老少咸宜的鹹甜風味。另道「聖托里尼花園沙拉」則是選用綜合彩色蕃茄、半風乾蕃茄拌入桂花起司、玫瑰紅酒醬，清爽微酸。然然區的「鱸魚菲力佐紅天鵝絨醬」，將鮭魚菲力淋上紅天鵝絨醬，配上炙燒蘋果絲瓜、老薑麻油煸炒紅鳳菜，具有獨特的層次風味。

乘城區以傳統台菜作為創作的基石，並融入時令季節的想像。「根島草蝦球佐水果沙拉」靈感源自鳳梨蝦球，將蝦肉塞入當季盛產的蘋果或鳳梨油炸，為蝦肉賦予自然酸甜。「春雪綠筍松阪豬」以酸菜魚做概念，並以雪裡紅取代酸菜，再將松阪豬切成薄片，搭配豬大骨、雞骨、當季鮮筍一起熬煮三小時以上，湯頭順口且富含膠質。

此外，本季饗 A Joy還有新菜現流春子鯛、春季綜合壽司盤、日本青森帆立貝串、皇帝豆海老揚、烏金干貝XO醬炊飯、孢子芥菜蟹黃羹等多種菜色，以及具有春季特色的4款特色調飲。四月還將推出新甜點「春賞吉野櫻」、「花朵曲奇」，為餐桌增添香甜春意。

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