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以東京為名！King Seiko全新VANAC系列 定格魔幻一瞬

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
King Seiko新系列VANAC腕表海軍藍色款（SLA085）。圖／SEIKO提供
King Seiko新系列VANAC腕表海軍藍色款（SLA085）。圖／SEIKO提供

畢竟已經邁入三月，雖然天氣仍變化不定，卻已確實進入了三月。日本鐘表大廠精工（SEIKO）今日正式發表了系列新品：以1970年代為靈感、結合東京光影變化的King Seiko VANAC腕表系列；全新系列將包含三種新色的VANAC腕表、VANAC限量表，以及VANAC旗艦店限量表，展開屬於VANAC的時計宇宙。

1972年問世的King Seiko曾以多面切割的VANAC腕表、結合多變的幾何表殼而聞名，讓手表宛如手上的時間寶石，綺麗、存在感鮮明。2025年的全新King Seiko VANAC系列表殼結合了稜角分明的線條，一如東京地景中此起彼落的建築物，展現鮮明的力量感，同時新開發的表帶與鍊結系統也具備了亮面、霧面兩種打磨修飾工序，產生光影交錯的俐落變化。

41毫米面盤裡，12點鐘方向的時標以及秒針的末端都具有明顯的V形結構，重新呼應了系列VANAC的首字母；面盤下，表款將使用高階的8L45自動上鍊機芯，每日精準度可達+10至-5秒，並具備72小時動力儲存，東京地平線的黃昏、午夜與日出分別具現化成為了紫色（SLA083）、海軍藍（SLA085）與銀色（SLA087）的三種面盤，並從7月起於SEIKO專賣店與全球指定零售商上市。

另外VANAC再推出了一只VANAC限量表（SLA089）與VANAC旗艦店限量表（SLA091），兩款同樣都使用8L45自動上鍊機芯，前者（SLA089）為金色面盤、全球限量700只，後者（SLA091）則為冰藍色面盤，限定從2025年7月起，於全球SEIKO旗艦店，限定販售。

1970年代的King Seiko VANAC腕表，展現在了鏡面、表殼型態的豐沛多元。圖／SEIKO提供
1970年代的King Seiko VANAC腕表，展現在了鏡面、表殼型態的豐沛多元。圖／SEIKO提供
King Seiko全新VANAC旗艦店限量表（SLA091）。圖／SEIKO提供
King Seiko全新VANAC旗艦店限量表（SLA091）。圖／SEIKO提供
限量版VANAC腕表（SLA089）以「東京日出」為主、但採用金色面盤，全球限量700只。圖／SEIKO提供
限量版VANAC腕表（SLA089）以「東京日出」為主、但採用金色面盤，全球限量700只。圖／SEIKO提供
稜角分明的幾何線條，加上一體成形式表殼，是新款VANAC的魅力由來。圖／SEIKO提供
稜角分明的幾何線條，加上一體成形式表殼，是新款VANAC的魅力由來。圖／SEIKO提供
8L45自動上鍊機芯將可在透明的藍寶石水晶底蓋中近距離欣賞。圖／SEIKO提供
8L45自動上鍊機芯將可在透明的藍寶石水晶底蓋中近距離欣賞。圖／SEIKO提供

東京 腕表

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