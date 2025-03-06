JINS「七龍珠DAIMA」聯名系列 親子一起連結昔日感動

JINS攜手超人氣動畫系列「七龍珠DAIMA」與「七龍珠」推出獨家聯名眼鏡。第一彈「七龍珠DAIMA聯名系列 」今起發售，「七龍珠聯名系列」將4月17日發售。

第一彈聯名商品以七龍珠系列最新作品「七龍珠DAIMA」的角色為靈感，鏡框採用經典且適合各世代的威靈頓框形，並融入眉框設計，呼應角色鮮明的眉毛特色。此外，鏡框配色採用角色服裝與經典元素，展現鮮明個性。這系列是獻給曾經伴隨「七龍珠」成長的大人們，也為因「DAIMA」而踏入七龍珠世界的孩子們，共推出大人款1款6色（2,980元）、兒童款1款6色（2,480元）親子們可以一起戴上眼鏡，共享七龍珠的冒險旅程。

第二彈聯名商品，獻給所有與「七龍珠」一同成長的粉絲。這系列將七龍珠作品初期的經典形象與極簡設計融合，推出大人款6款8色聯名眼鏡，展現懷舊復古風格，同時巧妙融入「七龍珠」的世界觀。金屬鏡腳上雕刻了孫悟空駕馭筋斗雲、布馬騎乘摩托車的經典場景。此外，在鉸鏈處帶入四星球元素，呈現作品中具代表性的道具，感受滿滿七龍珠氛圍。

每副眼鏡皆附贈充滿玩心的特製橘色膠囊眼鏡盒，取出眼鏡的瞬間都充滿七龍珠的氛圍感。專屬眼鏡布以動畫片尾畫面為設計概念，另提供單獨販售的聯名款眼鏡布，讓粉絲自由選購。