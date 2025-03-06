棕熊、藍鯨陪你住！「福容徠旅ＸIKEA」全新主題房開賣

棕熊、藍鯨、綠色外星人陪你住，這系列主題房超療癒。「福容大飯店」的起家厝「福容大飯店中壢店」，去年耗資上億重新裝潢並轉型為「福容徠旅中壢」，成為徠旅品牌體系下第5家分店，同時再度攜手全球知名居家品牌IKEA的企業業務，打造15間親子主題房，以及一間孩童專屬的遊戲室，即起正式亮相。這也是中壢車站商圈唯一商務和親子雙主題兼具的旅店。

環保與永續，是福容與IKEA共同的核心價值之一，也落實在親子主題房。「福容徠旅中壢」IKEA親子主題房位在飯店4樓，一整層的空間打造三大主題：「星旅」、「森旅」和「海旅」，全部採用IKEA的主題商品，風格獨具。

以充滿奇幻色彩的太空為主題的「AFTONSPARV」，是IKEA最新系列，是廣泛收集3到7歲孩童們的想像，所開發出來的產品，例如綠色外星人和能穿脫的白色外太空服，即是出自孩子們的創意。「星旅」房即融合了這些元素，房間內還有一個以再生材料製成的紙板火箭帳篷、太陽星系造型短毛地毯等，將客房打造成一場充滿想像力的宇宙冒險。

「森旅」採用的是DJUNGELSKOG系列的產品，闡述的是「野生動物萬歲」。100公分高在日本爆紅的棕熊填充玩具，坐在木頭造型的布偶鞦韆，一旁還有固定在牆上的巨大樹葉，房間裡的各式動物類玩偶，充滿童趣又療癒的森林氛圍。

「海旅」則是運用IKEA最經典的BLÅVINGAD系列，強調兒童玩具的永續性、教育性，激發孩童對環境保護的關注。設計師將海龜、藍鯨、虎鯨等，固定在天花板上，床上擺放著企鵝和鯊魚，彷彿進入海底世界。此房型的最大特色，是捨棄了一般沙發，改放多功能延伸床，讓入住的孩童享有專屬床位的獨特感。牆上可愛的海龜燈，也傳達了保護瀕危物種的意念。

「兒童遊戲室」安排在樓層的最盡頭，除了大黃蜂和巨大葉片錯落在空中，地上還有著花瓣的坐墊和眾多小玩具，快樂的歡迎遊客來到這座神奇的瑞典森林。