快訊

獨／遭對方母反對卻情牽40年 68歲陳美鳳認了身邊有個「他」

王大陸案扯出閃兵內幕 北市刑大隊長被開鍘全因「誤傳」主嫌個資

方大同雲南火化告別人世 竟爆遺產全捐出！公司回應

聽新聞
0:00 / 0:00

PALLADIUM復古運動鞋款登台 重返法國1970年代街頭風

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
PALLACUP復古運動休閒鞋，復刻品牌1970-1980年代復古運動鞋CUPSOLE杯型大底，鞋面以高級柔軟真皮與麂皮拼接打造，展現復古質感。圖／PALLADIUM提供
PALLACUP復古運動休閒鞋，復刻品牌1970-1980年代復古運動鞋CUPSOLE杯型大底，鞋面以高級柔軟真皮與麂皮拼接打造，展現復古質感。圖／PALLADIUM提供

復古是運動時尚最熱愛的字眼。PALLADIUM在2025春夏推出RETRO SPORT復古運動鞋款與服飾系列，回溯品牌1968年經典帆布鞋上的RETRO FLAME彎刀火焰標誌復刻打造，一次推出三款復古休閒鞋，與同款復古運動潮流服飾，並以法國國旗紅、藍、白配色貫穿，展現法式復古運動風。

同時，PALLADIUM即日起在心中山線形公園打造為期四天的PALLADIUM RETRO SPORT法式書報亭快閃店，搶先展示全系列RETRO SPORT復古運動系列新品，邀請民眾一同體驗法國國民運動—法式滾球，現場更設置法式可麗餅小站、復古海報牆等拍照互動內容，體驗法式城市風情。

PALLADIUM推出RETRO SPORT復古運動系列，帶來PALLACUP FLAME復古運動休閒鞋、TROOP RUNNER FLAME軍種潮鞋、OFF/BOUND FLAME波浪鞋三款高質感皮革休閒鞋，將復古運動風融合現代流行元素，展現法國街頭文化的獨特魅力。

首發主打全新PALLACUP復古運動休閒鞋，復刻品牌1970-1980年代復古運動鞋CUPSOLE杯型大底，鞋面以高級柔軟真皮與麂皮拼接打造，展現復古質感。除了經典法國國旗配色外，同時推出六款活力春夏配色，重現復古流行的多彩風潮。

同步推出RETRO SPORT復古運動潮流服飾單品，融入品牌復古海報圖案及經典品牌標誌「RETRO FLAME彎刀火焰標誌」，系列包含印有1990年代品牌海報的復古短袖T恤、印有1981運動畫報的長袖復古T恤及印有大彎刀火焰標誌的運動夾克，呈現70、80年代的法式街頭魅力。

PALLACUP復古運動休閒鞋以紅、藍、白經典配色搭配復古鞋型，呈現復古法式運動風情。圖／PALLADIUM提供
PALLACUP復古運動休閒鞋以紅、藍、白經典配色搭配復古鞋型，呈現復古法式運動風情。圖／PALLADIUM提供
RETRO SPORT復古原創鞋舌上具有PALLADIUM原創鑽石標誌，重現了PALLADIUM的法式經典復古運動風。圖／PALLADIUM提供
RETRO SPORT復古原創鞋舌上具有PALLADIUM原創鑽石標誌，重現了PALLADIUM的法式經典復古運動風。圖／PALLADIUM提供
PALLACUP有多種配色選擇，售價2,580元。圖／PALLADIUM提供
PALLACUP有多種配色選擇，售價2,580元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM 3/9前在心中山線形公園打造PALLADIUM RETRO SPORT法式書報亭快閃店。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM 3/9前在心中山線形公園打造PALLADIUM RETRO SPORT法式書報亭快閃店。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM RETRO SPORT法式書報亭快閃店的海報牆。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM RETRO SPORT法式書報亭快閃店的海報牆。圖／PALLADIUM提供

品牌 標誌 運動

延伸閱讀

美俄靠攏 馬克宏籲法國人「勇敢面對一個危險的世界」

如何與川普打交道？英法元首「指導」澤倫斯基修補關係

馬克宏曝派兵烏克蘭前提！警告俄侵略不分國界 準備好失去美支持局面

紅酒不紅了 葡萄園改種蔬果

相關新聞

春子鯛、烏金干貝炊飯無限吃！饗A Joy 14款新菜上桌

春季到來，饗賓餐旅旗下「饗 A Joy」推出14道將當季食材與櫻花意象的入饌的時令料理，包括有春子鯛、春雪綠筍松阪豬等不...

以東京為名！King Seiko全新VANAC系列 定格魔幻一瞬

畢竟已經邁入三月，雖然天氣仍變化不定，卻已確實進入了三月。日本鐘表大廠精工（SEIKO）今日正式發表了系列新品：以197...

JINS「七龍珠DAIMA」聯名系列 親子一起連結昔日感動

JINS攜手超人氣動畫系列「七龍珠DAIMA」與「七龍珠」推出獨家聯名眼鏡。第一彈「七龍珠DAIMA聯名系列 」今起發售...

棕熊、藍鯨陪你住！「福容徠旅ＸIKEA」全新主題房開賣

棕熊、藍鯨、綠色外星人陪你住，這系列主題房超療癒。「福容大飯店」的起家厝「福容大飯店中壢店」，去年耗資上億重新裝潢並轉型...

PALLADIUM復古運動鞋款登台 重返法國1970年代街頭風

復古是運動時尚最熱愛的字眼。PALLADIUM在2025春夏推出RETRO SPORT復古運動鞋款與服飾系列，回溯品牌1...

3月20日「國際幸福日」 蕭邦打造浪漫玫瑰花海傳遞喜悅

3月20日是聯合國訂立的「國際幸福日」（International Day of Happiness），向來頌揚樂觀積極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。