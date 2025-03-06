PALLADIUM復古運動鞋款登台 重返法國1970年代街頭風

復古是運動時尚最熱愛的字眼。PALLADIUM在2025春夏推出RETRO SPORT復古運動鞋款與服飾系列，回溯品牌1968年經典帆布鞋上的RETRO FLAME彎刀火焰標誌復刻打造，一次推出三款復古休閒鞋，與同款復古運動潮流服飾，並以法國國旗紅、藍、白配色貫穿，展現法式復古運動風。

同時，PALLADIUM即日起在心中山線形公園打造為期四天的PALLADIUM RETRO SPORT法式書報亭快閃店，搶先展示全系列RETRO SPORT復古運動系列新品，邀請民眾一同體驗法國國民運動—法式滾球，現場更設置法式可麗餅小站、復古海報牆等拍照互動內容，體驗法式城市風情。

PALLADIUM推出RETRO SPORT復古運動系列，帶來PALLACUP FLAME復古運動休閒鞋、TROOP RUNNER FLAME軍種潮鞋、OFF/BOUND FLAME波浪鞋三款高質感皮革休閒鞋，將復古運動風融合現代流行元素，展現法國街頭文化的獨特魅力。

首發主打全新PALLACUP復古運動休閒鞋，復刻品牌1970-1980年代復古運動鞋CUPSOLE杯型大底，鞋面以高級柔軟真皮與麂皮拼接打造，展現復古質感。除了經典法國國旗配色外，同時推出六款活力春夏配色，重現復古流行的多彩風潮。