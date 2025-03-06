3月20日「國際幸福日」 蕭邦打造浪漫玫瑰花海傳遞喜悅

3月20日是聯合國訂立的「國際幸福日」（International Day of Happiness），向來頌揚樂觀積極態度的瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）積極響應，從巴黎、倫敦、紐約、米蘭、香港、東京至台北，於這天向全球宣揚「幸福」理念：自即日起至3月26日期間，全台蕭邦精品店將接續巡迴以柔和浪漫的粉紫藍調玫瑰花海，宣揚品牌以微小之物成就非凡意義的理念：「Little Diamonds Do Great Things」。

蕭邦聯合總裁聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele），特意選擇玫瑰作為努力追求幸福的象徵，將於3月20日在各蕭邦精品店和工坊滿佈玫瑰花海，體現「生命喜悅」，宣揚蕭邦的「幸福」理念。玫瑰花瓣的形狀讓人聯想起家族品牌蕭邦的另一符號——心形，象徵蕭邦一直對弱勢群體的持續關愛與不懈的承諾。

事實上，蕭邦的珠寶作品向來就是幸福快樂的象徵。Happy系列的滑動鑽石，無論是結合心型圖案的Happy Hearts、純粹展現鑽石自由之光的Happy Diamonds、或是休閒奢華的Happy Sport腕表，滑動鑽石擺脫金屬鑲爪的束縛，能自由自在地在兩片藍寶石水晶之間恣意舞動，讓光線流過眾多切面，綻放出最璀璨耀眼的光芒。它不僅象徵著愛與祝福，更在細節中融入對生活的熱愛與對美好的追求，無論是日常或特別場合，都為配戴者的每一個瞬間都充滿幸福與感動。

蕭邦國際幸福日登陸台北101專賣店。圖／蕭邦提供 蕭邦國際幸福日登陸台北101專賣店。圖／蕭邦提供