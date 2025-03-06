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國泰世華CUBE卡友太幸福！伍佰、陳奕迅演唱會可優先搶票 開賣時間快筆記

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國泰世華銀行宣布成為伍佰、陳奕迅2位重量級歌手演唱會的合作夥伴，將分別提供CUBE信用卡卡友尊榮優先購票權益。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行宣布成為伍佰、陳奕迅2位重量級歌手演唱會的合作夥伴，將分別提供CUBE信用卡卡友尊榮優先購票權益。圖／國泰世華銀行提供

最寵愛卡友的國泰世華銀行持續贊助經典音樂活動，近日再宣布成為「搖滾之神」伍佰2025年《國泰世華銀行伍佰 & China Blue Rock Star 2演唱會-台北站》及「金曲歌王」陳奕迅《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》2場重量級演出的合作夥伴，提供CUBE信用卡卡友尊榮優先購票權益，讓卡友享受便捷支付與專屬音樂特權。

伍佰出道35年，憑藉充滿台灣味的搖滾風格與震撼舞台魅力，深受樂迷喜愛。將於6月13日至15日在台北小巨蛋舉辦的《國泰世華銀行伍佰 & China Blue Rock Star 2演唱會》由國泰世華銀行冠名贊助，門票採實名制，並將於3月15日中午12點於拓元售票開賣。CUBE信用卡卡友可提前1天，於3月14日中午12點獨家搶先購票。

陳奕迅《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》睽違7年再度啟動，以「FEAR」「DREAMS」兩大主題帶來視聽震撼，回顧2023年台北站限定7場演出場場秒殺，粉絲紛紛敲碗加場。在巡迴世界多個城市後，官方宣布高雄站演出將於5月在高雄巨蛋一連舉辦6場，CUBE信用卡卡友同樣享有優先購票權。

國泰世華銀行秉持提供優質服務的精神，持續推出創新、靈活的個人化金融服務，2025年將持續投入多元藝文活動，為客戶帶來尊榮購票體驗，滿足音樂藝文愛好者需求，提供客戶難忘的音樂盛宴。

國泰世華銀行寵CUBE卡友，持續投入多元藝文活動，為客戶帶來尊榮購票體驗。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行寵CUBE卡友，持續投入多元藝文活動，為客戶帶來尊榮購票體驗。圖／國泰世華銀行提供

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