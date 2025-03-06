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DAMIANI 101璀璨藝術之作限定展 今起台北101展出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
女模配戴DAMIANI Masterpieces of Excellence 101件璀璨藝術之作珠寶展品。圖／DAMIANI提供
女模配戴DAMIANI Masterpieces of Excellence 101件璀璨藝術之作珠寶展品。圖／DAMIANI提供

義大利珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），今年歡慶品牌創立101年，自2025年3月5日至3月11日在台北101六樓尊榮俱樂部舉辦DAMIANI Masterpieces of Excellence 101件璀璨藝術之作限定展貴賓預覽（採預約制），並將在3月12日至4日8日移師DAMIANI台北101高級珠寶時尚概念店完整展出共101件的頂級珠寶腕表傑作。期間消費滿百萬還有機會獲得限量的DAMIANI百年慶典紀念郵票套組。

此次展出的101件作品中，最大亮點為體現義大利精湛工藝的Mimosa含羞草系列高級珠寶。Mimosa含羞草系列在義大利文化中是女性力量的象徵，與即將到來的3月8日國際婦女節精神相呼應。系列作品採用精心排列互相交錯的方式鑲嵌，創造出一種「明顯的混亂」設計，別具辨識度。兩款Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草18K白金全鑽高級珠寶項鍊都是首度來台見客，一款以金工創造出獨特的視覺份量感，一款則勾勒出水滴垂墜的視覺效果。簇擁25.51克拉摩根石的雞尾酒戒，以及珍珠鑽石相輝映的手環也都是此次鑑賞的重點。

除了全新面世的Mimosa含羞草系列高級珠寶與腕表，還有以電影藝術為靈感的Belle Époque美好年代系列、頌讚雛菊之美的Margherita瑪格麗特系列、結合鑽石、藍寶石、紅寶石、祖母綠「四大珍貴寶石」與多款珍稀彩寶交織而成的Absolute Special Classic系列等經典設計，此番亦有多款Gemme D、Notte Di San Lorenzo聖羅倫佐之夜、Fiori d'Arancio橙花與Vanita系列作品，都從不同的角度展現了義式設計美學豐富的想像力與精湛工藝底蘊。

DAMIANI Masterpiece Mimosa Perle大師傑作含羞草珍珠系列18K白金大溪地黑珍珠藍寶石與鑽石手鐲，166萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa Perle大師傑作含羞草珍珠系列18K白金大溪地黑珍珠藍寶石與鑽石手鐲，166萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草18K白金全鑽高級珠寶項鍊，557萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草18K白金全鑽高級珠寶項鍊，557萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K玫瑰金摩根石與鑽石戒指，216萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K玫瑰金摩根石與鑽石戒指，216萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI百年慶典紀念郵票，Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石幻化郵票主角。圖／DAMIANI提供
DAMIANI百年慶典紀念郵票，Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石幻化郵票主角。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K白金全鑽高級珠寶項鍊，632萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K白金全鑽高級珠寶項鍊，632萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Masterpiece Belle Époque大師傑作美好年代18K白金全鑽腕表，717萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Masterpiece Belle Époque大師傑作美好年代18K白金全鑽腕表，717萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa Perle大師傑作含羞草珍珠系列18K白金大溪地黑珍珠祖母綠與鑽石手鐲，97萬3,000元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa Perle大師傑作含羞草珍珠系列18K白金大溪地黑珍珠祖母綠與鑽石手鐲，97萬3,000元。圖／DAMIANI提供
模特兒配戴DAMIANI Masterpieces of Excellence 101件璀璨藝術之作珠寶展品。圖／DAMIANI提供
模特兒配戴DAMIANI Masterpieces of Excellence 101件璀璨藝術之作珠寶展品。圖／DAMIANI提供
男模配戴DAMIANI Masterpieces of Excellence 101件璀璨藝術之作珠寶展品。圖／DAMIANI提供
男模配戴DAMIANI Masterpieces of Excellence 101件璀璨藝術之作珠寶展品。圖／DAMIANI提供

台北101 珠寶

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