DAMIANI 101璀璨藝術之作限定展 今起台北101展出

義大利珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），今年歡慶品牌創立101年，自2025年3月5日至3月11日在台北101六樓尊榮俱樂部舉辦DAMIANI Masterpieces of Excellence 101件璀璨藝術之作限定展貴賓預覽（採預約制），並將在3月12日至4日8日移師DAMIANI台北101高級珠寶時尚概念店完整展出共101件的頂級珠寶腕表傑作。期間消費滿百萬還有機會獲得限量的DAMIANI百年慶典紀念郵票套組。

此次展出的101件作品中，最大亮點為體現義大利精湛工藝的Mimosa含羞草系列高級珠寶。Mimosa含羞草系列在義大利文化中是女性力量的象徵，與即將到來的3月8日國際婦女節精神相呼應。系列作品採用精心排列互相交錯的方式鑲嵌，創造出一種「明顯的混亂」設計，別具辨識度。兩款Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草18K白金全鑽高級珠寶項鍊都是首度來台見客，一款以金工創造出獨特的視覺份量感，一款則勾勒出水滴垂墜的視覺效果。簇擁25.51克拉摩根石的雞尾酒戒，以及珍珠鑽石相輝映的手環也都是此次鑑賞的重點。