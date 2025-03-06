露營控快衝！KIRIN酒類小7限定85折 還能加購露營神器

春天是戶外露營、野餐輕旅行的好時節，適逢一年一度的麒麟月，台灣麒麟（KIRIN）特別打造「春賞開醺節」，邀請大家一同享受春日微醺氛圍。即日起至4月1日止，凡於全台7-ELEVEN門市購買指定KIRIN酒類產品，即可享85折優惠，還能加價購獲得露營實用好物，讓你隨時開啟最Chill的春日旅程。

台灣麒麟這次精心準備了最受歡迎的KIRIN經典酒款以及露營限定周邊，包括香濃不膩、回味無窮的「一番搾」啤酒，喝起來清爽無負擔、最適合輕鬆暢飲的「淡麗」啤酒，以及氣泡感十足、帶來微醺爽快享受的「冰結」調酒，陪伴你一同感受春日的放鬆與愉悅。

活動期間於全台7-ELEVEN門市，購買台灣麒麟指定酒類多入組（一番搾、淡麗、冰結)，即可享有85折優惠；此外還能夠以199元加價購，獲得「露營折疊椅」或「一番搾大容量保冷箱」乙只。加價購商品以門市現場提供為主，數量有限，售完為止。詳細活動辦法依台灣麒麟公告為準。