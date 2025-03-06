王品旗下韓食餐廳「初瓦」驟然閉店！是市場競爭下的結果？還是另有考量？

王品集團向來以多品牌發展為主要策略，也有不少後起的餐飲集團以此為經營標竿，近日主打年輕族群，提供韓系烤肉與料理的初瓦韓式料理，突然宣布結束營運，也引發市場熱議。

結束品牌是是市場競爭激烈？還是品牌另有考量？

對集團來說，要維持王品高營收的獲利表現，會不定期檢視品牌表現，進行汰弱留強的調整。若品牌未能達到預期的營收與市場定位，集團會選擇調整或關閉門市甚至結束品牌，將資源投入其他潛力品牌，初瓦的結束正可能是此策略的一環。

另外食安事件影響品牌形象更是重要原因，2024年初瓦台北西門店發生食物中毒事件，經檢驗確認為諾羅病毒感染。儘管這類病毒通常源於外部污染，但此事件仍然影響品牌信譽，導致消費者信心降低，影響來客數與營收。

韓食市場進入白熱化 初瓦用餐價格不符性價比

不過我認為，其實韓式料理的市場競爭激烈，以及資源投入的後續效益考量，才是結束品牌的真正關鍵。在「韓食市場商機大！個人品牌與餐飲集團該如何兼具韓式道地感又打造獨特性？」一文中，我就曾指出，韓式料理市場的發展會更競爭白熱化。

韓式餐飲在台灣的市場規模在過去幾年內增長穩定，但增速逐漸放緩。根據相關分析報告，台灣韓式餐飲市場在2019年的市場規模為180億元新台幣，到2022年增長至約240億元新台幣，年均增長約10％。

但隨著市場趨向飽和，新進品牌的入場與本土競爭加劇，使得許多餐飲品牌面臨較大挑戰。韓式餐飲市場競爭激烈，除了連鎖品牌的投入，還有許多獨立韓國餐廳出現。消費者反映初瓦的價格偏高，產品與體驗未能與價格相匹配，導致性價比不佳，使得品牌在競爭中逐漸失去吸引力。

隨著韓國料理文化的深入人心，消費者對其菜色的需求日益多樣化，傳統的韓式燒肉和拌飯的增長開始放緩，對於創新型韓式料理如韓式炸雞、韓式火鍋需求上升，這為新進韓式餐飲品牌提供了競爭空間，並加劇了市場競爭。

韓式餐飲市場價格區間很廣，從韓式炸雞、石鍋拌飯到高單價烤肉店皆有競爭者。若是無法將王品集團的光環轉化成為品牌發展的支持力量，或是未能提供符合價格的用餐體驗，消費者都可能轉向競爭對手，這或許是初瓦未能站穩市場的原因之一。

多角化擴展品牌與數位轉型 提升品牌黏著度

不過結束品牌對王品集團來說也不是新鮮事，以經營策略來說，從高端牛排館到平價燒肉、火鍋等不同類別餐飲，透過不同品牌定位，能觸及更廣泛的消費族群，降低單一品牌經營風險。

集團也將餐飲品牌延伸至零售市場，推出冷凍調理食品、開發調味料及冰品，開發即食食品、聯名商品等，並透過電商販售推出會員專屬商品，提升品牌黏著度，推出符合市場趨勢的新品牌。

數位轉型與智能經營方面，王品積極導入數位工具，如「王品瘋美食App」，透過會員經營、電子支付、線上訂位等方式提升用戶體驗，使品牌能夠與顧客建立更緊密的互動關係。

面對市場變化，王品集團的未來發展將透過汰弱留強的策略，保留表現優異的品牌，並可能更積極拓展海外市場，如2024年投資1.6億元，在美國設立全資子公司並計劃進軍德州市場，也可能評估其他國家的發展機會。

初瓦的關店顯示了汰弱留強的殘酷現實，而韓式餐飲市場的競爭也反映品牌經營需更精準定位。王品經由持續優化品牌結構，強化國際布局，並透過數位轉型與會員經營，提升市場競爭力，更能確保集團的持續發展。

【本文獲王福闓授權刊登，原文標題：《初瓦關店，是市場競爭激烈還是品牌另有考量》】

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