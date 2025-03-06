快訊

他偷打20把鑰匙潛入女生家！看電視忘記時間被抓 落網稱「想聞她家」

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

火速拔官！誤洩個資捲入王大陸案 北市刑大偵查隊長被調離現職

王品旗下韓食餐廳「初瓦」驟然閉店！是市場競爭下的結果？還是另有考量？

聯合新聞網／ 食力Foodnext
王品集團旗下韓式料理品牌「初瓦韓式料理」，全台北、中、南共3間分店，將於2025年3月3日正式歇業。（圖片來源：王品集團提供）
王品集團旗下韓式料理品牌「初瓦韓式料理」，全台北、中、南共3間分店，將於2025年3月3日正式歇業。（圖片來源：王品集團提供）

王品集團向來以多品牌發展為主要策略，也有不少後起的餐飲集團以此為經營標竿，近日主打年輕族群，提供韓系烤肉與料理的初瓦韓式料理，突然宣布結束營運，也引發市場熱議。

結束品牌是是市場競爭激烈？還是品牌另有考量？

對集團來說，要維持王品高營收的獲利表現，會不定期檢視品牌表現，進行汰弱留強的調整。若品牌未能達到預期的營收與市場定位，集團會選擇調整或關閉門市甚至結束品牌，將資源投入其他潛力品牌，初瓦的結束正可能是此策略的一環。

另外食安事件影響品牌形象更是重要原因，2024年初瓦台北西門店發生食物中毒事件，經檢驗確認為諾羅病毒感染。儘管這類病毒通常源於外部污染，但此事件仍然影響品牌信譽，導致消費者信心降低，影響來客數與營收。

韓食市場進入白熱化　初瓦用餐價格不符性價比

不過我認為，其實韓式料理的市場競爭激烈，以及資源投入的後續效益考量，才是結束品牌的真正關鍵。在「韓食市場商機大！個人品牌與餐飲集團該如何兼具韓式道地感又打造獨特性？」一文中，我就曾指出，韓式料理市場的發展會更競爭白熱化。

韓式餐飲在台灣的市場規模在過去幾年內增長穩定，但增速逐漸放緩。根據相關分析報告，台灣韓式餐飲市場在2019年的市場規模為180億元新台幣，到2022年增長至約240億元新台幣，年均增長約10％。

但隨著市場趨向飽和，新進品牌的入場與本土競爭加劇，使得許多餐飲品牌面臨較大挑戰。韓式餐飲市場競爭激烈，除了連鎖品牌的投入，還有許多獨立韓國餐廳出現。消費者反映初瓦的價格偏高，產品與體驗未能與價格相匹配，導致性價比不佳，使得品牌在競爭中逐漸失去吸引力。

隨著韓國料理文化的深入人心，消費者對其菜色的需求日益多樣化，傳統的韓式燒肉和拌飯的增長開始放緩，對於創新型韓式料理如韓式炸雞、韓式火鍋需求上升，這為新進韓式餐飲品牌提供了競爭空間，並加劇了市場競爭。

韓式餐飲市場價格區間很廣，從韓式炸雞、石鍋拌飯到高單價烤肉店皆有競爭者。若是無法將王品集團的光環轉化成為品牌發展的支持力量，或是未能提供符合價格的用餐體驗，消費者都可能轉向競爭對手，這或許是初瓦未能站穩市場的原因之一。

多角化擴展品牌與數位轉型　提升品牌黏著度

不過結束品牌對王品集團來說也不是新鮮事，以經營策略來說，從高端牛排館到平價燒肉、火鍋等不同類別餐飲，透過不同品牌定位，能觸及更廣泛的消費族群，降低單一品牌經營風險。

集團也將餐飲品牌延伸至零售市場，推出冷凍調理食品、開發調味料及冰品，開發即食食品、聯名商品等，並透過電商販售推出會員專屬商品，提升品牌黏著度，推出符合市場趨勢的新品牌。

數位轉型與智能經營方面，王品積極導入數位工具，如「王品瘋美食App」，透過會員經營、電子支付、線上訂位等方式提升用戶體驗，使品牌能夠與顧客建立更緊密的互動關係。

面對市場變化，王品集團的未來發展將透過汰弱留強的策略，保留表現優異的品牌，並可能更積極拓展海外市場，如2024年投資1.6億元，在美國設立全資子公司並計劃進軍德州市場，也可能評估其他國家的發展機會。

初瓦的關店顯示了汰弱留強的殘酷現實，而韓式餐飲市場的競爭也反映品牌經營需更精準定位。王品經由持續優化品牌結構，強化國際布局，並透過數位轉型與會員經營，提升市場競爭力，更能確保集團的持續發展。

【本文獲王福闓授權刊登，原文標題：《初瓦關店，是市場競爭激烈還是品牌另有考量》

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

【延伸閱讀】

危機管理的「五星溝通模型」怎麼操作？從2024年三大類食安事件看餐飲品牌該如何將危機變轉機？

短短2週帶動業績成長兩成、登上foodpanda訂單量第3！餐飲龍頭「王品集團」不畏併購案動向、攜手熊貓開展獨家合作

年營收破200億稱霸觀光股！解密王品2大致勝心法 如何與敵手瓦城捉對廝殺？

品牌 料理 消費者

延伸閱讀

宜蘭觀光數位轉型無紙化優惠券上線 冬山商圈率先響應

普鴻營收／2月0.55億元、年月雙增 大搶金融資安商機

吃王品牛排抽43萬鑽石項鍊！帶骨酥烤牛小排同步新登場

開幕才2年半！王品「初瓦韓式料理」全台門市通通熄燈

相關新聞

王品旗下韓食餐廳「初瓦」驟然閉店！是市場競爭下的結果？還是另有考量？

王品集團旗下韓式料理品牌「初瓦韓式料理」開幕2年半，全台共3間門市，即使有韓國五星主廚孫榮助攻，全台門市將於2025年3月3日正式結束營運，王品集團證實：「為汰弱留強、提升營運效，各門店將由集團內的其他品牌進駐，並媒合同仁轉入集團其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響。」

DAMIANI 101璀璨藝術之作限定展 今起台北101展出

義大利珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），今年歡慶品牌創立101年，自2025年3月5日至3月11日在台北101六樓尊榮...

香奈兒2025春夏形象 重返巴黎大皇宮

香奈兒（CHANEL）自2005年起在巴黎大皇宮的正廳（Nave）舉辦過無數令人難忘的時尚大秀，並自2018年宣布投入支...

拿坡里炸雞桶、大披薩通通210元！1997出生壽星「可樂1元」

1997年創立的連鎖披薩「拿坡里」為慶祝週年，限時推出大披薩210元、5塊炸雞210元的限定優惠，另外還有同年壽星專屬優...

保時捷全新型態概念店「Porsche NOW」 落腳新店裕隆城

看好新北消費力，保時捷全新型態概念店「Porsche NOW」在新店裕隆城展出首店，希望結合奢華設計與高性能元素，為新北...

icash Pay高消費族群超過兩成 瞄準含金量高用戶祭優惠

即將迎來一年一度的「38國際婦女節」，愛金卡旗下服務icash Pay宣布自7日起，限時3天推出「icash Pay歡慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。