保時捷全新型態概念店「Porsche NOW」 落腳新店裕隆城

看好新北消費力，保時捷全新型態概念店「Porsche NOW」在新店裕隆城展出首店，希望結合奢華設計與高性能元素，為新北市帶來全新的保時捷體驗空間，進一步擴展品牌在台灣市場的影響力。

尚騰汽車執行長吳睿弘表示，近年來台北市人口有外移趨勢，年齡層偏低，都是年輕人，外移區域以桃園及新北為主，其中外移新北的年輕人消費力明顯比桃園更強，而選擇新店裕隆城的原因在於，裕隆城經過開幕後的蜜月期，人流仍比預期高很多，顯示新店在地的消費力強，有相當的開發潛力。

吳睿弘指出，Porsche NOW的規模不大，主要目的是先試水溫，讓更多年輕人接觸到保時捷這個品牌。

對於今年車市，有車商喊出44.5萬～45萬台的掛牌數，但吳睿弘認為可能沒有那麼樂觀。他表示，今年前2個月的掛牌數量，主要來自於去年底各家車廠促銷所衝出來的單，目前還在消化中，也讓市場失真，如果第2季開始掛牌數量沒有跟上，那車市表現就有點危險，預估今年應該在44萬台以下。