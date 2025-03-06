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icash Pay高消費族群超過兩成 瞄準含金量高用戶祭優惠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
圖為icash Pay。圖／7-ELEVEN提供
圖為icash Pay。圖／7-ELEVEN提供

即將迎來一年一度的「38國際婦女節」，愛金卡旗下服務icash Pay宣布自7日起，限時3天推出「icash Pay歡慶38婦女節」優惠活動，全通路消費滿額最高回饋400點OPENPOINT點數回饋。此外，TWQR優惠活動自3月13日起至3月31日，「TWQR掃碼用icash Pay，筆筆回饋30%」，新用戶可再享不限金額消費加贈50點。

根據icash Pay大數據觀察，icash Pay用戶高消費族群占比超過兩成，故瞄準含金量高用戶，今年首度規畫舉辦高檻加碼活動，包含1月年前紅包大撒幣活動，2月加碼情人節助攻活動，均受到用戶熱烈反應提前額滿，為滿足用戶高單消費需求，宣布3月好康再加碼推出「icash Pay歡慶38婦女節」優惠活動，自3月7日至3月9日，限時3天，涵蓋超商、百貨、網購、小吃店、計程車等全通路使用icash Pay單筆消費滿5,000元，即贈200點OPENPOINT點數回饋(可累贈，每戶回饋上限400點)，線上線下通路消費同享優惠，不限通路無論是添購春季新裝、美妝保養品，還是3C家電，都能賺點。

愛金卡表示，深受用戶喜愛的icash Pay掃碼TWQR回饋活動，3月再度登場，自3月13日至3月31日，推出「TWQR掃碼用icash Pay，筆筆回饋30%」，活動期間民眾可以在全台標示TWQR店家，TWQR通路涵蓋夜市、小吃、手搖飲店等超過30萬家店家，使用icash Pay掃描QR Code付款，即享有30%OPENPOINT點數回饋，每戶最高回饋上限100點，活動總上限50萬點。

OPENPOINT 小吃 消費

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