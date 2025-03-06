盤點春季新飲品！四十多年老牌「金車麥根沙士」創新味
無酒精能量飲當道，在春天活力四射的時節，各家也競相推出新品。Red Bull主打「無糖野莓」新風味，老字號的金車麥根沙士也有「鳳梨可樂達」新品上市，午後の紅茶則與米飛兔攜手賣萌解鬱。
Red Bull無糖家族再增新成員。Red Bull Pink Edition無糖野莓風味以粉色瓶身搭配酸甜的覆盆子風味與馬鞭草草本香氣，初登場就成為注目焦點。其清爽氣泡口感，也帶來前所未有的清新滋味。為了滿足健身族的需求，此新品除了在四大便利商店、量販通路均有優惠價外，也於World Gym、True Yoga場館及各大運動中心的販賣機登場。即日起至全台健身工廠場館內購買，還有期間限定的上市優惠價。
此外，Red Bull將攜手茶飲品牌大苑子、於3/20推出「Red Bull能量小野莓」調飲，結合柳丁果香、咬得到果肉的清爽口感，注入春日能量；Red Bull還與全台多家知名酒吧合作，春日夜也可以微醺一下。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
另一老字號金車麥根沙士，自1981年上市以來，已成為消費者心中的沙士經典。睽違40餘年，品牌再創新風味，從經典調酒Pina Colada（鳳梨可樂達）汲取靈感，推出全新「金車麥根沙士－鳳梨可樂達風味」，主打無酒精調酒系沙士。
「金車麥根沙士－鳳梨可樂達風味」也搭著「旺」的隱喻、吉利的風味名稱，象徵「訂單旺旺來、目標可樂達」。每瓶建議售價25元，即日起於全台各大量販超市及電商平台陸續上架。
春暖花開，最適合來場輕旅行。台灣麒麟（KIRIN）特別攜手超萌「米飛兔」，推出一系列療癒限定周邊。即日起至4/1，凡於全台7-ELEVEN購買午後の紅茶任選6瓶，即可獲得限量「Miffy大頭造型收納包」或「Miffy立體公仔馬克杯」，用最可愛的儀式感點綴日常。此活動數量有限，兌完為止。
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