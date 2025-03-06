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威石東全新春季酒款登場 在地風土魅力限量開喝

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
威石東推出「小威石東微氣泡酒no.6」（左起）、「小威石東白酒no.6」、「小威石東古法氣泡酒no.3」。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威石東推出「小威石東微氣泡酒no.6」（左起）、「小威石東白酒no.6」、「小威石東古法氣泡酒no.3」。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

表現真實台灣風土的在地葡萄酒莊威石東（Weightstone），宣布發表3個小威石東2025年春季全新年份酒款，分別是「小威石東白酒（WE by WEIGHTSTONE White）no.6」、「小威石東微氣泡酒（WE by WEIGHTSTONE Frizzante） no.6」、「小威石東古法氣泡酒（WE by WEIGHTSTONE PétNat）no.3」。

「小威石東白酒no.6」以獨一無二、台灣培育的釀酒葡萄品種46%木杉與44%金香葡萄為主軸，搭配8%的蜜紅與2%的黑后葡萄，主要整串榨汁、少量泡皮，以野生酵母低溫發酵於不鏽鋼桶、舊橡木桶、陶甕。酒款洋溢貝殼般的礦物風味與綠檸檬的清爽風情，充滿熱帶水果的豐富層次，品飲時彷彿跟著酒標上橫行的小螃蟹，漫步悠游於東海岸。手工釀造4,830瓶，單瓶售價1,600元。

「小威石東微氣泡酒no.6」以72%金香葡萄為主軸，搭配14%黑后與14%木杉進行混釀。採用香檳區傳統氣泡酒釀造法，基酒以整串榨汁、野生酵母低溫緩慢發酵熟成於不鏽鋼桶，之後於瓶中進行二次發酵。微氣泡果香中融合了礦物質地，淡橙色酒體帶著蓮霧花氣息、葡萄柚、青梅、檸檬皮風味，以及些許香料感，清新優雅，喝的時候彷彿是在森林中巧遇酒標上輕巧跳躍的小鹿，令人心花怒放。手工釀造1,995瓶，單瓶售價1,900元。

「小威石東古法氣泡酒no.3」以83%蜜紅、17%巨峰釀造，採收時特意挑選成熟層次不同的綠、粉、桃紅色果串（比例1:1:1），手工除梗後，綠葡萄整串榨汁，粉、桃紅色果串破皮後泡皮15小時，以野生酵母低溫緩慢發酵，不鏽鋼桶槽熟成。酒款特質就像酒標上人見人愛的小野豬，直率而熱情，帶有滿滿新鮮蜜紅香氣，清爽氣泡充滿活潑能量，洋溢清新檸檬皮、棉花糖、柑橘薄荷冰沙風味。手工釀造2,476瓶，單瓶售價1,600元。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「小威石東古法氣泡酒no.3」手工釀造2,476瓶，單瓶售價1,600元。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「小威石東古法氣泡酒no.3」手工釀造2,476瓶，單瓶售價1,600元。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「小威石東白酒no.6」手工釀造4,830瓶，單瓶售價1,600元。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「小威石東白酒no.6」手工釀造4,830瓶，單瓶售價1,600元。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「小威石東微氣泡酒no.6」手工釀造1,995瓶，單瓶售價1,900元。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「小威石東微氣泡酒no.6」手工釀造1,995瓶，單瓶售價1,900元。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

低溫 售價 氣泡酒

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