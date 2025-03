威石東全新春季酒款登場 在地風土魅力限量開喝

表現真實台灣風土的在地葡萄酒莊威石東(Weightstone),宣布發表3個小威石東2025年春季全新年份酒款,分別是「小威石東白酒(WE by WEIGHTSTONE White)no.6」、「小威石東微氣泡酒(WE by WEIGHTSTONE Frizzante) no.6」、「小威石東古法氣泡酒(WE by WEIGHTSTONE PétNat)no.3」。

「小威石東白酒no.6」以獨一無二、台灣培育的釀酒葡萄品種46%木杉與44%金香葡萄為主軸,搭配8%的蜜紅與2%的黑后葡萄,主要整串榨汁、少量泡皮,以野生酵母低溫發酵於不鏽鋼桶、舊橡木桶、陶甕。酒款洋溢貝殼般的礦物風味與綠檸檬的清爽風情,充滿熱帶水果的豐富層次,品飲時彷彿跟著酒標上橫行的小螃蟹,漫步悠游於東海岸。手工釀造4,830瓶,單瓶售價1,600元。

「小威石東微氣泡酒no.6」以72%金香葡萄為主軸,搭配14%黑后與14%木杉進行混釀。採用香檳區傳統氣泡酒釀造法,基酒以整串榨汁、野生酵母低溫緩慢發酵熟成於不鏽鋼桶,之後於瓶中進行二次發酵。微氣泡果香中融合了礦物質地,淡橙色酒體帶著蓮霧花氣息、葡萄柚、青梅、檸檬皮風味,以及些許香料感,清新優雅,喝的時候彷彿是在森林中巧遇酒標上輕巧跳躍的小鹿,令人心花怒放。手工釀造1,995瓶,單瓶售價1,900元。

「小威石東古法氣泡酒no.3」以83%蜜紅、17%巨峰釀造,採收時特意挑選成熟層次不同的綠、粉、桃紅色果串(比例1:1:1),手工除梗後,綠葡萄整串榨汁,粉、桃紅色果串破皮後泡皮15小時,以野生酵母低溫緩慢發酵,不鏽鋼桶槽熟成。酒款特質就像酒標上人見人愛的小野豬,直率而熱情,帶有滿滿新鮮蜜紅香氣,清爽氣泡充滿活潑能量,洋溢清新檸檬皮、棉花糖、柑橘薄荷冰沙風味。手工釀造2,476瓶,單瓶售價1,600元。