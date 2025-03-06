星粉注意！星巴克觀光客必入伴手禮 TOP3出爐

星巴克觀光客必要入手的伴手禮有哪些？官方統計TOP3推薦出爐，分別是結合在地文化特色的祈願杯、城市限定杯，以及茄芷袋系列。

星巴克最受顧客喜愛、充滿在地情感的「祈願系列」馬克杯，以媽祖、月老、三太子、財神爺、土地公、關聖帝君、觀世音菩薩、文昌帝君與鍾馗等9位文化象徵，承載祈願財富、庇佑平安、啟迪智慧與自在圓滿等美好寓意。

祈願系列目前共有9款12OZ馬克杯，並延伸推出3款附有精緻禮盒的3OZ收藏馬克杯。價格520～580元。

第二款是將觀光客來台必訪經典地標「台北101」導入設計。星巴克全新推出的櫻花主題馬克杯，將這座摩天大樓與夢幻粉櫻完美融合，靈感源自日夜交織的櫻花盛景，勾勒出獨一無二的城市風情。此款限定於台北101「101典藏門市」與「101門市」販售。售價分別為380元、600元。

此外，受到海外及在地顧客和名人喜愛的茄芷袋系列，設計以傳統風味結合星巴克品牌色系，將低調樸實的日常物件，融入星巴克的品牌精神，拼接出另一種潮流樣貌，激盪出不同以往的茄芷袋，讓茄芷袋成為時尚單品。

包括以傳統風格茄芷袋意象搭配星巴克品牌元素及經典色系的「星復古條紋網布手提袋」、「黑色條紋網布手提袋」，提把以巧妙的窗花設計將經典外帶杯及星星元素帶入，呈現傳統與現代的新時尚感，且同款推出方便實用的「星復古條紋網布隨行杯袋」，多元尺寸及袋型深受顧客喜愛，暢銷程度獲選日、韓旅遊雜誌觀光客必入伴手禮推薦。