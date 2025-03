又幸運又童趣的珠寶花園！梵克雅寶攜手藝術家歡頌春天

大自然是法國珠寶梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)永恆的靈感泉源。隨著2025年大地復甦、染上絢麗繽紛的色彩,梵克雅寶再度與2020年起合作無間的法國藝術家Alexandre Benjamin Navet聯手,以色彩繽紛的筆觸,結合梵克雅寶春意盎然的詩意花園,透過Lucky Spring系列捎來幸運的大自然意象,共同歡頌春天的到來。

枝椏間點點雪白的梅花綻放,是春天到來的第一手消息;踏進梵克雅寶的花園,一俯首則見小巧的鈴蘭花蕾垂墜綠葉之間;被視為幸運象徵的紅色瓢蟲捎來令人雀躍的消息,偏偏展翅飛舞 -- Lucky Spring 系列採用溫暖亮澤的玫瑰金、映照虹彩的白色珍珠母貝、飽滿鮮豔的紅玉髓和縞瑪瑙,每一個元素都經過匠心設,勾勒閃亮奪目的田園春景,為清新優雅的季節鍍上幸運色彩。

而今年春季,梵克雅寶與Alexandre Benjamin Navet的合作猶如一趟踏入全新世界的漫步之旅,使想像馳騁於植物與動物之間。瓢蟲無疑是Lucky Spring系列最討喜的動物角色:鮮紅奪目的紅玉髓成為瓢蟲的翅膀,與玄黑色的縞瑪瑙及綻放微妙虹彩的白色珍珠母貝和諧協奏,圓潤的金珠勾勒出瓢蟲活潑可人的輪廓。小瓢蟲有時候斂著翅膀停佇於Between the Finger指間戒上,有時則與燦爛盛開的梅花、含苞待放的鈴蘭花蕾、和金澄燦爛的的樹葉組成長短不一的鍊子,點綴於手腕間或胸前。

有的時候,小瓢蟲會張開雙翅,靈動地攀上項鍊吊墜,恍似在緩緩甦醒的花間翩翩飛舞。以鏡面拋光玫瑰金鑄造的身軀,與翅膀上的拋光金質圓點互相輝映,完美捕捉春天溫柔宜人的陽光,成為最燦爛迷人的幸運符碼。