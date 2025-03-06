又幸運又童趣的珠寶花園！梵克雅寶攜手藝術家歡頌春天
大自然是法國珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）永恆的靈感泉源。隨著2025年大地復甦、染上絢麗繽紛的色彩，梵克雅寶再度與2020年起合作無間的法國藝術家Alexandre Benjamin Navet聯手，以色彩繽紛的筆觸，結合梵克雅寶春意盎然的詩意花園，透過Lucky Spring系列捎來幸運的大自然意象，共同歡頌春天的到來。
枝椏間點點雪白的梅花綻放，是春天到來的第一手消息；踏進梵克雅寶的花園，一俯首則見小巧的鈴蘭花蕾垂墜綠葉之間；被視為幸運象徵的紅色瓢蟲捎來令人雀躍的消息，偏偏展翅飛舞 -- Lucky Spring 系列採用溫暖亮澤的玫瑰金、映照虹彩的白色珍珠母貝、飽滿鮮豔的紅玉髓和縞瑪瑙，每一個元素都經過匠心設，勾勒閃亮奪目的田園春景，為清新優雅的季節鍍上幸運色彩。
而今年春季，梵克雅寶與Alexandre Benjamin Navet的合作猶如一趟踏入全新世界的漫步之旅，使想像馳騁於植物與動物之間。瓢蟲無疑是Lucky Spring系列最討喜的動物角色：鮮紅奪目的紅玉髓成為瓢蟲的翅膀，與玄黑色的縞瑪瑙及綻放微妙虹彩的白色珍珠母貝和諧協奏，圓潤的金珠勾勒出瓢蟲活潑可人的輪廓。小瓢蟲有時候斂著翅膀停佇於Between the Finger指間戒上，有時則與燦爛盛開的梅花、含苞待放的鈴蘭花蕾、和金澄燦爛的的樹葉組成長短不一的鍊子，點綴於手腕間或胸前。
有的時候，小瓢蟲會張開雙翅，靈動地攀上項鍊吊墜，恍似在緩緩甦醒的花間翩翩飛舞。以鏡面拋光玫瑰金鑄造的身軀，與翅膀上的拋光金質圓點互相輝映，完美捕捉春天溫柔宜人的陽光，成為最燦爛迷人的幸運符碼。
梵克雅寶工匠超凡卓絕的造詣與對細節一絲不苟，也完完整整地體現在Lucky Spring系列珠寶作品上。每一件珠寶都需歷經多個繁複工序，從挑選寶石、切割寶石、鑲嵌至金屬拋光，過程嚴謹精準。用以裝飾的硬寶石，如紅玉髓、稿瑪瑙等，先經精心切割後進行拋光潤飾，煥發出內在天然的光彩與亮澤。珍貴的玫瑰金圖騰以脫蠟法注模成形，再以手工逐一雕琢粒粒分明圓潤的金質圓珠，接著利用圓珠飾邊下的隱密鑲爪牢牢固定寶石。吊墜、手鍊和長項鍊上的每枚圖騰，在正反兩面均呈現相同的裝飾效果，確保手鍊於任何角度均盡展美態。最後，珠寶還需經過再一次拋光潤飾，才算真正完成。
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