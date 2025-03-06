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又幸運又童趣的珠寶花園！梵克雅寶攜手藝術家歡頌春天

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Lucky Spring手鍊，5枚墜飾，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，18萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring手鍊，5枚墜飾，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，18萬3,000元。圖／梵克雅寶提供

大自然是法國珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）永恆的靈感泉源。隨著2025年大地復甦、染上絢麗繽紛的色彩，梵克雅寶再度與2020年起合作無間的法國藝術家Alexandre Benjamin Navet聯手，以色彩繽紛的筆觸，結合梵克雅寶春意盎然的詩意花園，透過Lucky Spring系列捎來幸運的大自然意象，共同歡頌春天的到來。

枝椏間點點雪白的梅花綻放，是春天到來的第一手消息；踏進梵克雅寶的花園，一俯首則見小巧的鈴蘭花蕾垂墜綠葉之間；被視為幸運象徵的紅色瓢蟲捎來令人雀躍的消息，偏偏展翅飛舞 -- Lucky Spring 系列採用溫暖亮澤的玫瑰金、映照虹彩的白色珍珠母貝、飽滿鮮豔的紅玉髓和縞瑪瑙，每一個元素都經過匠心設，勾勒閃亮奪目的田園春景，為清新優雅的季節鍍上幸運色彩。

而今年春季，梵克雅寶與Alexandre Benjamin Navet的合作猶如一趟踏入全新世界的漫步之旅，使想像馳騁於植物與動物之間。瓢蟲無疑是Lucky Spring系列最討喜的動物角色：鮮紅奪目的紅玉髓成為瓢蟲的翅膀，與玄黑色的縞瑪瑙及綻放微妙虹彩的白色珍珠母貝和諧協奏，圓潤的金珠勾勒出瓢蟲活潑可人的輪廓。小瓢蟲有時候斂著翅膀停佇於Between the Finger指間戒上，有時則與燦爛盛開的梅花、含苞待放的鈴蘭花蕾、和金澄燦爛的的樹葉組成長短不一的鍊子，點綴於手腕間或胸前。

有的時候，小瓢蟲會張開雙翅，靈動地攀上項鍊吊墜，恍似在緩緩甦醒的花間翩翩飛舞。以鏡面拋光玫瑰金鑄造的身軀，與翅膀上的拋光金質圓點互相輝映，完美捕捉春天溫柔宜人的陽光，成為最燦爛迷人的幸運符碼。

梵克雅寶工匠超凡卓絕的造詣與對細節一絲不苟，也完完整整地體現在Lucky Spring系列珠寶作品上。每一件珠寶都需歷經多個繁複工序，從挑選寶石、切割寶石、鑲嵌至金屬拋光，過程嚴謹精準。用以裝飾的硬寶石，如紅玉髓、稿瑪瑙等，先經精心切割後進行拋光潤飾，煥發出內在天然的光彩與亮澤。珍貴的玫瑰金圖騰以脫蠟法注模成形，再以手工逐一雕琢粒粒分明圓潤的金質圓珠，接著利用圓珠飾邊下的隱密鑲爪牢牢固定寶石。吊墜、手鍊和長項鍊上的每枚圖騰，在正反兩面均呈現相同的裝飾效果，確保手鍊於任何角度均盡展美態。最後，珠寶還需經過再一次拋光潤飾，才算真正完成。

Lucky Spring吊墜，張開翅膀的瓢蟲，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙，13萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring吊墜，張開翅膀的瓢蟲，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙，13萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
寶石鑲嵌工藝。圖／梵克雅寶提供
寶石鑲嵌工藝。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring吊墜，張開翅膀的瓢蟲，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙，13萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring吊墜，張開翅膀的瓢蟲，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙，13萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring梅花手鍊，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝，87,500元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring梅花手鍊，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝，87,500元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring梅花耳環，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝，15萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring梅花耳環，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝，15萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring長項鍊，15枚墜飾，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，62萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring長項鍊，15枚墜飾，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，62萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring手鍊，張開翅膀的瓢蟲，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring手鍊，張開翅膀的瓢蟲，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring梅花吊墜、指間戒、與手鍊。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring梅花吊墜、指間戒、與手鍊。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring手鍊，5枚墜飾，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，18萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring手鍊，5枚墜飾，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，18萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring梅花手鍊、梅花耳環、與胸針。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring梅花手鍊、梅花耳環、與胸針。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring Between the Finger指間戒，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，23萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring Between the Finger指間戒，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，23萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring梅花手鍊，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝，87,500元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring梅花手鍊，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝，87,500元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring胸針，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，26萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring胸針，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，26萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring Between the Finger指間戒，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，23萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring Between the Finger指間戒，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，23萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring吊墜與手鍊，閉起翅膀的瓢蟲與張開翅膀的瓢蟲。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring吊墜與手鍊，閉起翅膀的瓢蟲與張開翅膀的瓢蟲。圖／梵克雅寶提供
放置珍珠母貝於Lucky Spring Between the Finger指間戒金屬屆台上。圖／梵克雅寶提供
放置珍珠母貝於Lucky Spring Between the Finger指間戒金屬屆台上。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring胸針作為髪飾、張開翅膀的瓢蟲吊墜。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring胸針作為髪飾、張開翅膀的瓢蟲吊墜。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring長項鍊、指間戒、梅花耳環、與Perlée腕表。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring長項鍊、指間戒、梅花耳環、與Perlée腕表。圖／梵克雅寶提供

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