千禧酒店及度假村30週年 新加坡率先開啟「美食之旅」

作為全球酒店業的知名品牌，千禧酒店及度假村（MHR）以其屢獲殊榮的卓越服務，迎來了第三個十年的輝煌歷程。為紀念這一重要里程碑，MHR特別推出「千禧之道」（The Millennium Way）活動，期望通過多樣化的服務重新定義賓客體驗，激發旅行靈感。

千禧酒店及度假村臨時首席運營官兼首席商務官Saurabh Prakash先生表示：「慶祝30週年不僅是對我們旗下酒店的肯定，更是對所有塑造公司今日成就的人員的致敬。我們的賓客、合作夥伴和團隊是品牌的核心，也是推動我們前行的動力。他們的忠誠、信任和熱情鑄就了我們的傳承，我們很榮幸能與他們共同慶祝這一里程碑。『千禧之道』不僅是一場活動，更是我們持續創新、提升體驗並為賓客創造難忘時刻的承諾。展望未來，我們將與大家攜手共進，推動成長與變革，共同重新定義酒店業的未來。」

「千禧之道」專屬優惠從即日起至2026年3月31日，賓客可享受高達20%的房價優惠，同時尊享一系列個性化禮遇，希望提升全球MHR酒店的賓客體驗。無論是免費早餐、餐飲抵用券、歡迎飲品還是延遲退房等，每家酒店都提供豐富多樣的福利，以確保每位賓客都能享受到卓越的旅行體驗。

此外，通過「千禧之道」活動，會員使用專屬優惠價格預訂客房並連續入住三晚，即可獲得3,000個MyPoints獎勵積分。入住時間越長，獎勵越豐厚，累積入住9晚，即可獲得高達30,000個MyPoints獎勵積分。只需在官網以公開價格預訂，即可解鎖這一豐厚獎勵。

MyMillennium會員還可通過MHR推出的全新餐飲活動「美食之旅」，開啟一段風味探索之旅，鼓勵賓客在酒店內盡情享受多樣化的用餐體驗。在參與活動的餐飲場所消費滿90美元，即可享受世界級美食並賺取3,000個MyPoints積分（價值15美元）。