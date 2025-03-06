千禧酒店及度假村30週年 新加坡率先開啟「美食之旅」
作為全球酒店業的知名品牌，千禧酒店及度假村（MHR）以其屢獲殊榮的卓越服務，迎來了第三個十年的輝煌歷程。為紀念這一重要里程碑，MHR特別推出「千禧之道」（The Millennium Way）活動，期望通過多樣化的服務重新定義賓客體驗，激發旅行靈感。
千禧酒店及度假村臨時首席運營官兼首席商務官Saurabh Prakash先生表示：「慶祝30週年不僅是對我們旗下酒店的肯定，更是對所有塑造公司今日成就的人員的致敬。我們的賓客、合作夥伴和團隊是品牌的核心，也是推動我們前行的動力。他們的忠誠、信任和熱情鑄就了我們的傳承，我們很榮幸能與他們共同慶祝這一里程碑。『千禧之道』不僅是一場活動，更是我們持續創新、提升體驗並為賓客創造難忘時刻的承諾。展望未來，我們將與大家攜手共進，推動成長與變革，共同重新定義酒店業的未來。」
「千禧之道」專屬優惠從即日起至2026年3月31日，賓客可享受高達20%的房價優惠，同時尊享一系列個性化禮遇，希望提升全球MHR酒店的賓客體驗。無論是免費早餐、餐飲抵用券、歡迎飲品還是延遲退房等，每家酒店都提供豐富多樣的福利，以確保每位賓客都能享受到卓越的旅行體驗。
此外，通過「千禧之道」活動，會員使用專屬優惠價格預訂客房並連續入住三晚，即可獲得3,000個MyPoints獎勵積分。入住時間越長，獎勵越豐厚，累積入住9晚，即可獲得高達30,000個MyPoints獎勵積分。只需在官網以公開價格預訂，即可解鎖這一豐厚獎勵。
MyMillennium會員還可通過MHR推出的全新餐飲活動「美食之旅」，開啟一段風味探索之旅，鼓勵賓客在酒店內盡情享受多樣化的用餐體驗。在參與活動的餐飲場所消費滿90美元，即可享受世界級美食並賺取3,000個MyPoints積分（價值15美元）。
而眾所周知，新加坡是一個多元融合並充滿創意活力的城市，國敦河畔大酒店坐擁風光怡人的水岸位置，酒店屢獲獎項肯定，最近更取得「新加坡最佳奢華酒店」殊榮。此次在新加坡100盤票選中，位於酒店內的印度餐廳Sansara也獲得黑盤推薦殊榮，更於2025年 3 月 1 日至 31 日，推出一場探索 Rampur 風味的饕餮之旅，精選美食包含孜然、香菜籽與檸檬汁調味的酥炸鱸魚、藏紅花醬汁燉煮的鮮嫩大蝦，以及印度經典甜點，將細膩香甜的玫瑰球搭配金黃酥脆的印度脆米搭配濃郁絲滑的煉乳完美融合，最後佐以芳香四溢的杏仁、開心果與珍貴的藏紅花，呈現出一場層次豐富且奢華迷人的味蕾饗宴，帶您領略這片土地獨特且豐富的美味。
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