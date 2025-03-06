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宜蘭觀光數位轉型無紙化優惠券上線 冬山商圈率先響應

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭觀光民宿行銷協會啟動數位優惠券計畫，環保節能，已經有100多家業者加入，冬山鄉老街形象商圈也參與，冬山鄉長林峻輔（後排中）肯定數位化趨勢，有助帶動消費人潮。記者戴永華／攝影
宜蘭觀光民宿行銷協會啟動數位優惠券計畫，環保節能，已經有100多家業者加入，冬山鄉老街形象商圈也參與，冬山鄉長林峻輔（後排中）肯定數位化趨勢，有助帶動消費人潮。記者戴永華／攝影

觀光旅宿業經常透過優惠券吸引客人，但傳統的紙本優惠券不環保。宜蘭觀光民宿行銷協會今天啟動「數位優惠券計畫」，導入無紙化電子票券機制，降低印刷配送成本，環保節能，目前已有100多家業者加入，冬山鄉老街形象商圈也參與，冬山鄉長林峻輔肯定數位趨勢，有助帶動消費人潮。

宜蘭觀光民宿行銷協會以縣內業者的行銷模式為例，透過製送優惠券吸引遊客到各大觀光景點、工廠、農場與紀念品店，無論是同業或異業結盟行銷，在印製與寄送的過程中都增加成本支出。

協會表示，數位優惠券環保、便利，減少碳排放，計畫初期不僅為宜蘭觀光業者提供零上架費用的數位平台，輕鬆把紙本優惠轉為線上模式，簡單快速；旅客則可透過手機或其他數位裝置獲取優惠資訊，享受便捷旅遊服務。

此外，數位優惠券平台更進一步導入AI自動回覆功能，可以即時解答旅客對優惠內容的疑問，減少客服負擔，提升使用體驗，該這項創新功能確保旅客能夠迅速獲取所需資訊，增進數位優惠券的使用便利性。

此次特別與冬山鄉老街形象商圈合作，加入協助推廣「數位優惠券」，冬山鄉有不少特色伴手禮名店及文青小店，例如小華村、聊吧、青菓邸舍甜品坊等。冬山鄉長林峻輔表示，透過數位化優惠機制，除了可以帶動在地消費，也進一步提升店家曝光率，讓宜蘭在地品牌更廣為人知。

宜蘭觀光民宿行銷協會啟動數位優惠券計畫，環保節能，已經有100多家業者加入，冬山鄉老街形象商圈也參與，冬山鄉長林峻輔（左一）肯定數位化趨勢，有助帶動消費人潮。記者戴永華／攝影
宜蘭觀光民宿行銷協會啟動數位優惠券計畫，環保節能，已經有100多家業者加入，冬山鄉老街形象商圈也參與，冬山鄉長林峻輔（左一）肯定數位化趨勢，有助帶動消費人潮。記者戴永華／攝影

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