「疲老闆」危機解除…廠商開勞斯萊斯力挺 與網紅鳳梨關係給答案

被稱譽「零食界好市多」的嘉義市電商「疲老闆」，日前傳出經營不善關門，「疲老闆」開直播澄清，沒跑路未欠員工薪資，坦承欠大筆債務，鞠躬道歉後，恢復正常營業，昨天有廠商駕駛逾千萬元的勞斯萊斯名車到公司，表達力挺，針對網友好奇他與網紅「鳳梨」關係，他說，未與鳳梨合夥作生意，也未欠債。

疲老闆重新開門營業 連日來，客人陸續上門光顧，甚至有台北來的客人說，看到媒體報導，南下辦事順便來採購，發現場地很寬敞、貨品多樣齊全，採現金交易，不會有問題；許多老客戶前來採購打氣，水上鄉民代表蕭麗卿也來為疲老闆打氣加油。

有名廠商開勞斯萊斯名車到公司表達力挺，要疲老闆放心、安心，繼續經營下去；疲老闆說，他有民間借貸，恢復正常營運，員工薪資正常發放，未來會精簡人事。

「疲老闆」日前傳出疑似經營不善消息，網路流傳有民眾拍到深夜有多輛大貨車到場搬貨畫面，知名網紅吳泓逸「鳳梨」社群與粉絲分享疲老闆影片，表示零食電商老闆抱怨「賣餅乾、糖果利潤很差」，因此他出手幫忙，幫助增加二手精品品項。

鳳梨日前臉書發文，「今天如果沒有出面，主動跟我把貨款跟錢（算）清楚的話，我該做什麼動作將不再惜情」。文中未直接點名疲老闆，但有網友詢問「跟4天前的影片有關係嗎？」鳳梨也留言「是的」、「款都沒給我」。