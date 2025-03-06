〈跳樓機〉是什麼？又一抖音曲爆紅！網友改成大怒神笑翻：完全不一樣

YouTube／網易雲音樂官方頻道

你最近是否也在各大社群平台上，聽到這首爆紅的歌曲〈跳樓機〉呢？那句「Baby，我們的感情好像跳樓機」不僅直擊許多人心中的情感痛點，簡單且洗腦的旋律也讓人忍不住一聽再聽。不過，這首歌卻引發了不少網友的疑問，為何這首歌會這麼紅？尤其是歌名「跳樓機」到底是什麼意思呢？今天就跟著《網路溫度計DailyView》一起來了解這首歌以及它背後的故事吧！

KKBOX奪雙冠、聲量破六千！〈小城夏天〉原唱再翻紅

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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〈跳樓機〉的原唱是中國網路歌手LBI利比，早在2022年就憑藉一首〈小城夏天〉成名。2024年11月，他再度推出〈跳樓機〉，雖然初期並未引起太大關注，不過這首歌憑藉直白的歌詞和簡單的旋律，搭配強烈的情感共鳴，在網路上逐漸引起關注，並於2024年2月爆紅。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體進行網路討論聲量調查，這首歌在短短一個月內，於抖音、TIKTOK等平台熱度飆升，累積高達6,308筆聲量。2月26日和28日，Ozone成員周子翔以及YouTuber木星人翻唱並提及這首歌，更是進一步帶動了話題討論。截至3月4日，〈跳樓機〉在KKBOX華語單曲日榜與周榜雙雙奪冠，力壓熱播陸劇《難哄》原聲帶歌曲〈任性〉及〈像晴天像雨天〉，在Spotify及Apple Music台灣榜單上也分別獲得第二及第三名，表現十分亮眼。

網友吐槽口水又上頭？蔡恩雨翻唱版本大獲好評

翻攝六福村

儘管歌曲成功爆紅，但網友對〈跳樓機〉的評價卻十分兩極。有些網友認為，這首歌充斥著口水歌的元素，歌詞充滿了刻意押韻和湊字數的痕跡，缺乏深度。也有部分網友讚賞其旋律好聽，目前都還在循環收聽當中，「第一次聽跳樓機的時候我有被歌詞嚇到」、「是好聽的，但不耐聽」、「洗腦之餘，重點還超難唱」。不少網友也從製作角度剖析歌曲，表示歌曲的製作相當公式化，旋律及和弦常規，才會呈現出抓耳卻又俗氣的聽感，「整首歌製作完全是有水準，但太公式了聽得很累」、「因為他的合旋是4536251，所以你才會感覺好像差不多」。

此外，不少台灣網友也對歌曲名稱「跳樓機」感到困惑。其實「跳樓機」在中國指的是類似「自由落體」的大型遊樂設施，也就是台灣所稱的「大怒神」。網友們在了解後幽默地將歌詞中的「跳樓機」換成「大怒神」，並調侃意境完全不同，「原來最近很紅的跳樓機是大怒神的意思」、「『Baby 我們的感情好像大怒神 』完全不好聽了」、「如果他是台灣人這首歌會變成，Baby我們的感情好像大怒神」。

YouTube／Priscilla Abby 蔡恩雨

近期，馬來西亞歌手蔡恩雨也推出了她的翻唱版本，與團隊編曲詮釋讓歌曲更具感情深度，獲得一眾好評，「這是最好聽的版本了」、「原本有點不喜歡這首，聽了他的翻唱第一次覺得這首好聽欸」、「這是我女生聽了最好聽的版本，真的很有感覺」、「她唱的我真的全身雞皮疙瘩」、「原唱被洗版到好膩，還是最愛她翻唱」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年02月03日至2025年03月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『跳樓機』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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