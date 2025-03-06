多鄰國情勒鳥、李洋「英文講最爛代言人」創下高聲量！10大語言學習App

好用的語言學習工具讓你事半功倍！

工欲善其事，必先利其器，想要學好一種語言，好用的學習工具絕對不可或缺。隨著科技產品的普及，使用手機App學習語言已經成為新趨勢，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出近一年網路討論度最高的10大語言學習App，提供給想自學的人參考。

語言學習App有多個不同種類，有的專攻英文、日文，有的可以學習好幾種不同的語言，也有的專為口說或背單字設計，每個App也都以各不相同的特色幫助使用者提升語言能力。AI浪潮崛起下，更出現了以人工智慧打造的學習App，在近期吸引許多人使用。一起來看看這些App都有什麼功能，找出最適合自己的學習工具吧！

NO. 10 WORD UP 單字救星+多益學測刷題神器

翻攝FB／WORD UP 聰明學習

特色：背單字、考試刷題、個人筆記與讀書計畫

費用：免費（WORD UP商城中的教材或線上課程需付費購買）

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「WORD UP」為英文學習平台「聰明學習 WORD UP」推出的App，是一款專為提升英語能力而設計的學習應用程式。透過內建的AI演算法記錄使用者的學習狀況，並自動推薦需要複習的單字，提升學習效率。此外，使用者可在查詢單字時，快速建立專屬的單字卡，並利用多組解釋、例句、同義詞、反義詞、字根字首、個人筆記和圖片等功能，打造個人化學習。

App還提供多益、學測、托福、雅思等練習題目，方便大家備戰各類英語考試。使用者在背誦單字的同時，也能進行聽力和閱讀測驗的練習，內建的美式與英式發音功能，則有助於提升聽力與口說能力。WORD UP也和出版社合作，整合多種高品質教材，並提供自動規劃讀書計畫的功能，讓使用者能按部就班地達成學習目標，網友討論「這個App很不錯，他的單字卡部分做得很棒」、「錯題複習功能很棒，幫助我針對錯誤的部分進行加強練習」、「用WORD UP來背單字真的很方便」。

NO. 9 Dori - 用AI高效練成英語對話

YouTube／VoiceTube 看影片學英語

特色：AI語音角色、提升口說能力

費用：需付費訂閱

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Dori是由VoiceTube開發的AI英語口說學習App，以幫助使用者提升英語口說能力為主。App能夠和超過500位具備獨特背景和口音的AI角色進行對話，讓使用者在多達500種情境中練習，從商務職場到日常生活，全面提升英語溝通技巧。

Dori包含10種不同的英文口音，包括美式、英式、印度腔等，讓使用者能適應各種語言環境。此外，更提供即時翻譯、單字點擊查詢、發音糾正等功能，還能根據使用者需求量身打造學習計畫。App支援繁體中文、簡體中文、英文、日文、越南語、泰文等6種介面語言，方便不同語言背景的學習者使用，「真的是讓我非常驚艷的App！語音非常自然」、「覺得這個App有幫助到口說練習，而且口音很齊全，AI聲音也很擬真」、「AI會幫忙修正或提供建議的說法！而且還可以瀏覽聊天記錄，真的是很好用」。

NO. 8 Todaii Easy Japanese

翻攝FB／Todaii Japanese

特色：新聞、文章閱讀、JLPT模擬考

費用：分為免費版及付費版

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「Todaii Easy Japanese」是一款專為日語學習者設計的應用程式，適合從初級（N5）到高級（N1）各個級別的學習者。App每日更新最新的閱讀文章，涵蓋新聞、旅遊、文化、娛樂、體育、科學、技術等多樣主題，並結合音頻資源，讓使用者在閱讀的同時進行聽力練習。

此外，在閱讀文章中還整合一鍵查找功能，能馬上找到單字或句子的語義，內建的日語詞典提供詳細的詞彙解釋、例句和發音，方便隨時查詢。應用還包含JLPT（日本語能力試驗）N5至N1的模擬考試，幫助使用者檢測學習成果，「幾乎每個字都有註解，每個動詞的變化也都有列出」，不過也有網友反映裡面有部分錯誤內容，「新聞不錯很適合學日文， 但影片特別是音樂的歌詞錯誤很多」、「有些發音跟上面寫的不同，不過確實是學日語的好幫手」。

NO. 7 Toko

翻攝Toko

特色：情境化練習、提升口說能力、文法糾正、發音反饋

費用：需付費訂閱

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Toko是一款由麻省理工學院（MIT）工程師團隊開發的AI英語對話練習應用程式，希望讓大家能夠隨時隨地進行英語口說練習。App中可以在超過150個主題中選擇練習情境，從商務職場到日常生活，滿足多樣化的學習需求。此外，也提供可調節的語速、文字顯示和翻譯功能，協助使用者更有效地理解對話內容。

Toko更能即時糾正文法並提供發音反饋，幫助提升英語口說能力。每次對話僅需5至10分鐘，讓人能輕鬆將英語練習融入日常生活。無論是在捷運上還是在家中，都能透過Toko與AI進行真實的英語對話，增強口說自信，「最喜歡即時修正文法的功能，可以讓人學會正確的表達用語」、「目前遇到最實用的練習英文口說App，很適合英語程度不高的初學者練習口說」。

NO. 6 ELSA Speak

翻攝ELSA Speak Taiwan

特色：發音校正、提升口說能力、客製化學習計畫

費用：分為免費版及付費版

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ELSA Speak是一款以AI打造的英語學習應用程式，能夠提升使用者的英語發音與口說能力。透過先進的語音辨識技術提供即時且詳細的發音回饋，幫助學習者矯正發音、語調與流暢度，進而提升英語溝通能力。App同時也擁有超過7,000個學習活動，涵蓋發音、詞彙、文法與口語流暢度，並根據個人程度打造客製化學習計畫。

此外，App還內建學習進度追蹤功能，讓使用者隨時檢視自己的成長軌跡，非常適合需要提升英語口說能力的學習者，如學生、商務人士或準備國際英語考試的考生。ELSA Speak提供免費版與付費訂閱選項，完整功能需升級至付費版本使用，「課程多樣，真的發音的回饋很仔細」、「可以好好地練習口說，校正發音」、「這是我見過最切中非英語國家人士痛點的英語學習App」。

NO. 5 Quizlet

翻攝FB／Quizlet

特色：背單字、AI匯入文件建立學習集

費用：分為免費版及付費版

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Quizlet是許多學生經常使用的一款學習App，能夠透過數位單字卡（flashcards）輕鬆學習各種主題，包含語言、醫學、法律、數學、社會科學等熱門科目，而最常見的用法就是學習外文時以Quizlet的單字卡來背單字。透過App使用者可以自行建立單字卡組，也可以從當中超過5億個由其他師生創建的學習集中選取自己需要的內容進行學習。

這個App在學生間已經流行多年，近年來更加入AI技術的協助，能夠從網站將既有的筆記或文件匯入，並生成新的單詞卡學習集。Quizlet也提供科學設計的學習工具，如間隔重複和智能評分，幫助使用者記憶詞彙、熟悉關鍵概念，並在考試前進行練習測試。付費升級至Quizlet Plus則可使用教科書解答、無廣告、離線存取等功能，「如果只是單純想背單字使用單字卡的話，免費版就足夠了」、「搭配字根記憶法，成功背下英語單字的效率提升」、「對於背英文單字真的很有用」。

NO. 4 芋圓台語字典 Taro Dictionary

翻攝芋語台語字典 Taro Taiwanese Dictionary

特色：台語文字／發音學習、豐富詞庫

費用：免費（另有付費功能可訂閱使用）

iOS下載（Android版本尚未開發）

芋圓台語字典是一款專為台語學習者設計的全方位App，適合初學者、進階者甚至母語使用者。App提供豐富詞庫，資料來自教育部台語辭典，可以查詢詞彙、詞義、同義詞、反義詞、例句和發音等資訊。此外，App也支援台語漢字和羅馬字的學習，並包含台語羅馬字教學功能，協助使用者掌握台語拼音規則。

在App中還可以透過筆記和詞單功能記錄學習進度，加強記憶與複習。付費進階功能TARO+則提供App內播放發音、複習遊戲和教育部700字詞表等，在台語學習資源相對較少的情況下，芋圓台語字典成為許多人學台語的首選，「真的很好用，而且介面美觀」、「希望越來越多人把台語講回來」、「希望有Android 版本」、「感謝芋圓字典！學台語的路有你真好」。

NO. 3 線上英文 Native Camp

YouTube／ネイティブキャンプ公式チャンネル

特色：線上課程、外師一對一教學、無限上課次數

費用：需付費訂閱

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「線上英文 Native Camp」為英文學習平台「線上英話會話NativeCamp」推出的App，提供24小時隨時隨地的英語會話課程。以透過App上課為主，用戶可透過智慧型手機或平板電腦，與來自全球的專業教師進行一對一教學，無需預約即可立即上課，並且不限制課程次數。

App涵蓋多元教材，包括日常對話、商務英語、兒童英語、TOEIC 準備課程，以及標榜以4倍速度提升英語能力的Callan Method 等。Native Camp 也提供7天免費試用，讓學習者體驗無限次數的課程，「非常棒的學習平台，可以吃到飽的學習，又可以體驗不同老師的不同口音」、「這個平台真的讓我的英文進步很多」。

NO. 2 Speak - 英文口說智慧學習

YouTube／Speak_zh

特色：AI導師、對話練習、多元主題影音課程

費用：需付費訂閱

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Speak是專為提升英語口說能力而設計的AI學習App。透過人工智慧技術提供個人化學習體驗，讓使用者隨時隨地與AI進行對話練習。App內包含多元主題影音課程，從初級到進階，涵蓋職場、旅遊等情境，滿足不同學習需求。此外，AI導師還能即時糾正發音和語法，幫助使用者快速提升口說流利度和自信心。

在今年2月Speak選拔「英文講最爛代言人」，最後由曾在受到外媒採訪時因聽不懂英語而說出「講啥貨」（kóng siánn-huè，台語「講什麼」）的奧運羽球男雙金牌選手李洋獲選，讓不少網友覺得「實至名歸」，有趣的行銷帶動網路聲量成長。也有不少人因此認識這個英語口說學習App，「有AI機器人訂製課程這超棒的」、「可以練習20-30次口說能力也無壓力」、「AI對話的部份非常實用」。

NO. 1 多鄰國

翻攝X／Duolingo

特色：多國語言、遊戲式互動、可愛吉祥物

費用：免費（另有付費功能可訂閱使用）

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多鄰國（Duolingo）是一款在全球各地都非常受歡迎的語言學習App，提供超過40種語言課程，包括英語、法語、西班牙語、德語、義大利語等。課程由語言專家設計，透過聽、說、讀、寫等多元練習，幫助使用者全面提升語言能力。採用遊戲化的方式，讓人保持學習動力，內建的排行榜功能，讓使用者可與全球超過5億的用戶互相比拼，就像在玩線上遊戲一樣，增添學習樂趣，「很像遊戲的方式引導學習和記憶，很有趣」、「很不錯的語言學習App，動畫可愛，也很多跟朋友的互動」、「真的很有趣，有玩遊戲的感覺，題型也很多元」。

除了豐富有趣的學習形式和內容外，每天督促人學習的貓頭鷹吉祥物「多兒」（Duo）也是多鄰國的一大特色，由於經常以情緒勒索的手段要求用戶學習，因此多兒被大家稱為「情勒鳥」，除了會使出各種情勒語句，App圖示還會因為用戶太久沒打開換成憤怒、悲傷的表情。前陣子多鄰國官方更發布多兒的「死訊」被許多網友視為「終極情勒」，有趣的行銷成為話題。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年02月26日至2025年02月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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