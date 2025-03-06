三金影后玩自拍？Balenciaga全新Fanclub T恤潮玩1990
由於樂團（Band）、搖滾樂以及演唱會的盛行，1970到1990年的美國與歐洲一度大量流行著樂團T恤（Band Tee），人們喜愛樂團與其樂手，因而透過服裝展示了信念與精神的共鳴。Balenciaga近日發表了全新「品牌大使Fanclub」系列，將多位品牌大使「印製」上T恤表面，已在台灣Balenciaga專賣店正式開賣。
在現任創意總監Demna過去十年間主導下，Balenciaga幾乎已然建立了無所畏懼、不輕易妥協、強悍、叛逆、帶有搖滾精神的印象。事實上，Balenciaga在2019年時也曾經發表過從《Backstreet Boys》為靈感打造的虛擬樂團「Speedhunters」樂團T恤，同時也向他喜愛的2000年科幻驚悚電影經典《駭客任務》致敬；本次的全新品牌大使Fanclub系列則把悉數品牌大使的肖像轉印上身，包含老牌法國影后Isabelle Huppert、奧斯卡影后楊紫瓊、好萊塢天后Nicole Kidman、泰國男星PP Krit Amnuaydechkorn，美國名流Kim Kardashian……全部都成為T恤的視覺主軸。
同時形象廣告中，每一位品牌大使都穿上了系列簽名印花的T恤自拍，包含曾經獲得奧斯卡影后的楊紫瓊、Nicole Kidman，以及二次封后法國凱撒獎的Isabelle Huppert，堪稱三金影后玩自拍，也無形中傳遞了「自己就可成為自己偶像」的宣言、帶來另類聯想。該系列T恤將包含兩種版型：縮水或方正剪裁，並有紅、白、黑、藍四款羅紋背心。台灣將帶來Isabelle Boxy T-shirt in Faded Red、Kim K Oversized T-shirt in Faded Black與PP Krit Oversized T-shirt in Dark Blue三款，訂價皆為27,700元，可洽全台Balenciaga專賣店。
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