三金影后玩自拍？Balenciaga全新Fanclub T恤潮玩1990

由於樂團(Band)、搖滾樂以及演唱會的盛行,1970到1990年的美國與歐洲一度大量流行著樂團T恤(Band Tee),人們喜愛樂團與其樂手,因而透過服裝展示了信念與精神的共鳴。Balenciaga近日發表了全新「品牌大使Fanclub」系列,將多位品牌大使「印製」上T恤表面,已在台灣Balenciaga專賣店正式開賣。

在現任創意總監Demna過去十年間主導下,Balenciaga幾乎已然建立了無所畏懼、不輕易妥協、強悍、叛逆、帶有搖滾精神的印象。事實上,Balenciaga在2019年時也曾經發表過從《Backstreet Boys》為靈感打造的虛擬樂團「Speedhunters」樂團T恤,同時也向他喜愛的2000年科幻驚悚電影經典《駭客任務》致敬;本次的全新品牌大使Fanclub系列則把悉數品牌大使的肖像轉印上身,包含老牌法國影后Isabelle Huppert、奧斯卡影后楊紫瓊、好萊塢天后Nicole Kidman、泰國男星PP Krit Amnuaydechkorn,美國名流Kim Kardashian……全部都成為T恤的視覺主軸。