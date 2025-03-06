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伯爵Limelight Gala高級珠寶表 重返1970的曼妙時光

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
須經工匠細細刻鑿的宮廷式雕刻，展現出生動的手工藝之美。圖／PIAGET提供
須經工匠細細刻鑿的宮廷式雕刻，展現出生動的手工藝之美。圖／PIAGET提供

閃爍的寶石光暈、迷人的曼妙線條，永遠都帶來了怦然心動與愉悅。伯爵（PIAGET）近日發表兩只全新Limelight Gala系列珠寶工藝新品，結合品牌擅長的宮廷式雕刻工藝以及嚴選貴重寶石，為下個月將登場的2025 Watches & Wonders日內瓦鐘表與奇蹟表展、華麗暖身。

身為瑞士高級鐘表與珠寶的名家、伯爵（PIAGET）在1960、1970年代無疑留下大量珍貴足跡，無論是引領社交風潮的「Piaget Society」，又或是大膽運用各種半寶石成為手表面盤、以及愛用多樣化線條創造視覺驚喜的幾何表殼，都賦予了手表華美珠寶的意念，諸如品牌骨董珠寶表的93414 A6以八角形表殼鑲嵌藍寶石、9857 A6是今日Limelight Gala的原型，而93416 A6則以蛋白石面盤創造中八角帶圓的綺麗風格並鑲嵌碩大的珍貴鑽石

202年發表的兩只全新Limelight Gala延續了伯爵在美學、工藝與珠寶上的經典DNA，所謂的「宮廷式雕刻」（Palace Décor）意指在貴金屬表面加以修飾、創造出細膩生動紋理，兩只表款G0A50188、G0A50187都在32毫米的玫瑰金表殼、表面與表帶上施以宮廷式雕刻，因而呈現出如樹紋、也如水波般流動的生之意向，同時前者（G0A50188）的面盤再經過酒紅色大明火琺瑯彩繪，並在表耳鑲嵌了鑽石、粉紅藍寶石與紅寶石，帶來宛如色票般的漸變和諧，後者（G0A50187）則鑲嵌了42顆圓形切割鑽石，凸顯玫瑰金與白鑽火光的冷暖相映之趣。

兩只全新Limelight系列表款都將使用伯爵自製的501P1自動上鍊機芯為動力來源，並帶來時鐘、分鐘顯示與近2日的動力儲存，深灰色的自動盤再經環形的日內瓦波狀飾紋修飾，並具備伯爵家徽圖騰，價格店洽。 

伯爵發表了兩只Limelight Gala高級珠寶表，低調為2025日內瓦表展悄然暖身。圖／PIAGET提供
伯爵發表了兩只Limelight Gala高級珠寶表，低調為2025日內瓦表展悄然暖身。圖／PIAGET提供
PIAGET Limelight Gala系列鑽表（G0A50187），32毫米、18K玫瑰金、501P1自動上鍊機芯、時間顯示、宮廷式雕刻飾紋、鑲嵌42顆圓形鑽石總重約4.74克拉，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Limelight Gala系列鑽表（G0A50187），32毫米、18K玫瑰金、501P1自動上鍊機芯、時間顯示、宮廷式雕刻飾紋、鑲嵌42顆圓形鑽石總重約4.74克拉，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Limelight Gala系列鑽表（G0A50188），32毫米、18K玫瑰金、501P1自動上鍊機芯、時間顯示、宮廷式雕刻飾紋、鑲嵌鑽石、粉紅藍寶石、紅寶石，酒紅色大明火琺瑯，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Limelight Gala系列鑽表（G0A50188），32毫米、18K玫瑰金、501P1自動上鍊機芯、時間顯示、宮廷式雕刻飾紋、鑲嵌鑽石、粉紅藍寶石、紅寶石，酒紅色大明火琺瑯，價格店洽。圖／PIAGET提供
嚴選色彩漸變、克拉數相近的寶石，亦展現了PIAGET身為高級珠寶腕表品牌的獨到之處。圖／PIAGET提供
嚴選色彩漸變、克拉數相近的寶石，亦展現了PIAGET身為高級珠寶腕表品牌的獨到之處。圖／PIAGET提供

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