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火紅熱銷！林聰明沙鍋魚頭杯麵補貨上架又被搶光 回歸補貨期間曝
傳承三代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，去年70周年慶，與味丹公司攜手，推出杯麵，45元銅板價方便速食，又有特調沙茶醬，網路銷售熱賣，首發20萬杯麵完銷，過年後趕工生產，本月初首批不到3天又被搶光，林聰明沙鍋魚頭臉書粉專公告，3月中回歸。
林聰明沙鍋魚頭日前公告，「各位聰粉們，沙鍋魚頭風味杯麵回來了！前陣子一度大缺貨的風味杯麵，每天小編都被大家瘋狂詢問：到底什麼時候有貨？」終於補貨，杯麵杯麵每杯45元，一箱12個480元，每人每日限購1箱。購買地點在嘉市中正總店及嘉義聰明鍋。
才3天，官網又公告，「SOLD OUT！感謝支持，3月中再見，林聰明沙鍋魚頭風味杯麵才回歸不到3天，就被搶光了啦，這速度比我們熬煮湯頭還快，真的太猛了，沒搶到別擔心，3月中我們會再度回歸。」
林聰明女兒林佳慧將祖傳沙鍋魚頭變杯麵，在家只要3分鐘就能輕鬆品嚐到林聰明沙鍋魚頭美味，林佳慧說，去年原計畫在70周年慶推出作伴手禮，來不及推出，周年慶結束，推出網路銷售，並在總店販售，大受歡迎，杯麵每碗只要45元，以招牌特調的沙茶為基底，黃金比例的調味，呈現出多層次湯頭，帶有些許微辣滋味。
林佳慧說，投資泡麵成本高，首發泡麵看市場反應，沒想到會大受歡迎，原因是泡麵符合現代人銅板價、方便速食需求，又有林聰明沙鍋魚頭品牌效應，以及特調沙茶醬，泡麵市場很少沙茶口味，客人說，與熱銷重口味帶辣味的韓國泡麵類似。
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