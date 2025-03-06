「鐘樓怪人」重返台灣！全台3城巡演重現巴黎聖母院

「『鐘樓怪人』回來了，我好想念台灣。」彩排完法文音樂劇「鐘樓怪人」中的經典橋段「美麗佳人」，飾演女主角艾斯梅拉達的埃爾海達(Elhaida Dani)開心又期待。她隨著「鐘樓怪人」多次來台，認為台灣觀眾熱情又可愛。巴黎聖母院日前重新開放，以聖母院為背景的音樂劇「鐘樓怪人」也重回台灣，今起於台北流行音樂中心開演，接著巡迴高雄衛武營與台中歌劇院，進行27場演出。

改編自法國大文豪雨果名作的「鐘樓怪人」，以15世紀末巴黎聖母院為背景，描述美麗的吉普賽女郎艾斯梅拉達與四位象徵不同階級的角色 — 副主教弗侯洛、侍衛隊長菲比斯、遊唱詩人葛林果利與鐘樓怪人科西莫多，五人之間錯綜複雜的情感糾葛。其中影射的階級衝突與移民問題不曾過時，依然準確地切入當今的世界政局和社會議題。

今年是「鐘樓怪人」世界巡演25周年。2019年，紐約百老匯票選最受歡迎的音樂劇，「鐘樓怪人」打敗「歌劇魅影」，列居全球最受歡迎音樂劇前三名。雖已來台多次，開賣首日仍締造萬人搶購的驚人紀錄。

「『鐘樓怪人』不只是音樂劇，更是令人目眩神迷的奇觀。」舞台指導Wayne Fowkes表示，這齣戲從舞台設計到音樂、舞蹈、特技，每種元素都豐富迷人；每一幕都讓人目不暇給。更透過燈光架構簡潔的故事線，讓聽不懂法語的觀眾也能理解與享受故事。他指出，透過「鐘樓怪人」的世界巡演，讓更多人喜愛法語和法國文化，讓他感到驕傲。

飾演「鐘樓怪人」科西莫多的安吉洛(Angleo Del Vecchio)，形容此角不管是生理層面或心理層面都充滿挑戰，「心理的難度又高於生理」，因為他必須銓釋負面的深刻情感。女主角埃爾海達則說，這是該劇來台首次巡迴三城演出，行程相當緊湊。她為了保持最佳狀態，演出期間謝絕所有社交生活，保持健康的飲食習慣，希望在台灣觀眾呈現美麗迷人、心理轉折層次豐富的艾斯梅拉達。