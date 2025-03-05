蘋果發表M3 Ultra晶片 同步推出升級新晶片的超強AI桌機Mac Studio

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新Mac Studio搭載M4 Max和M3 Ultra，帶來突破性的效能和多樣的連接功能，成為極致的專業桌上型電腦。圖／蘋果提供
全新Mac Studio搭載M4 Max和M3 Ultra，帶來突破性的效能和多樣的連接功能，成為極致的專業桌上型電腦。圖／蘋果提供

不只MacBook Air，蘋果稍早也同步在官網發表了全新M3 Ultra晶片，以及升級搭載M4 Max和M3 Ultra新晶片的全新Mac Studio，延續了之前的方形銀色外觀設計，有著強大的CPU、先進的繪圖處理架構、更高的統一記憶體容量、超快速SSD儲存裝置，以及更快、更有效率的神經網路引擎來處理最繁複的工作負荷，瞄準專業用戶需求，用最極致精簡的尺寸，帶來卓越的性能提升。

搭載M4 Max晶片的Mac Studio，配備配備最多16核心CPU、最多40核心GPU、每秒超過0.5TB的統一記憶體頻寬，以及比M1 Max快達3倍以上的神經網路引擎，性能比M1 Max版提升最高達3.5倍，能以極快的速度運行裝置端AI模型。

M4 Max版Mac Studio標配36GB記憶體，最高可支援高達128GB，可以快速流暢地處理大量的圖像、音軌等複雜任務，儲存空間則從512GB SSD起步，最高可達8TB。

而搭載新推出M3 Ultra晶片的Mac Studio，擁有32核心CPU，其中24個為性能核心，GPU基礎配置為60核心，最高可達80核心，並配備32核心神經引擎，都是歷來最多。最低配備96GB記憶體，最高可擴展至驚人的512GB，儲存空間從1TB SSD起步，最高可達16TB。

2種晶片版本的Mac Studio均支援Thunderbolt 5連接，傳輸速度比上一代提升高達3倍，M4 Max版本的4個USB-C連接埠與M3 Ultra版本的6個USB-C連接埠均為Thunderbolt 5規格，最多可以連接多達8台6K完全解析度的Pro Display XDR顯示器。

新款Mac Studio的GPU也首度將蘋果先進的繪圖處理架構帶入，提供包括「動態快取」、「硬體加速網格著色技術」和「第二代光線追蹤引擎」，帶來更順暢的內容創作和遊戲體驗。

新款Mac Studio建議售價67,900元起，教育優惠價60,900元起，專業用戶可根據需求選擇適合的規格配置，將於日後在台開放訂購。

無論使用者是在進行3D動畫算繪或是多鏡位剪輯專案，Mac Studio都能輕鬆完成繁複的工作流程。圖／蘋果提供
無論使用者是在進行3D動畫算繪或是多鏡位剪輯專案，Mac Studio都能輕鬆完成繁複的工作流程。圖／蘋果提供
M3 Ultra配備32核心CPU、80核心GPU、雙倍的神經網路引擎核心、Thunderbolt 5，並支援個人電腦歷來最大的統一記憶體。圖／蘋果提供
M3 Ultra配備32核心CPU、80核心GPU、雙倍的神經網路引擎核心、Thunderbolt 5，並支援個人電腦歷來最大的統一記憶體。圖／蘋果提供
Mac Studio的各個Thunderbolt 5連接埠皆由M3 Ultra直接內建的專屬特製控制器支援。圖／蘋果提供
Mac Studio的各個Thunderbolt 5連接埠皆由M3 Ultra直接內建的專屬特製控制器支援。圖／蘋果提供
M3 Ultra整合Apple的先進技術，包括媒體引擎，具備專屬、硬體支援的H.264、HEVC及4組ProRes編解碼引擎。圖／蘋果提供
M3 Ultra整合Apple的先進技術，包括媒體引擎，具備專屬、硬體支援的H.264、HEVC及4組ProRes編解碼引擎。圖／蘋果提供
透過Mac Studio的進階連接功能，使用者可以連接外接顯示器、直接拆卸SDXC卡、連接至高速周邊裝置，或使用外接機盒擴充PCIe，以打造理想的工作室。圖／蘋果提供
透過Mac Studio的進階連接功能，使用者可以連接外接顯示器、直接拆卸SDXC卡、連接至高速周邊裝置，或使用外接機盒擴充PCIe，以打造理想的工作室。圖／蘋果提供
M3 Ultra為執行極致專業級工作流程的使用者帶來Apple晶片的巔峰性能與強大功能。圖／蘋果提供
M3 Ultra為執行極致專業級工作流程的使用者帶來Apple晶片的巔峰性能與強大功能。圖／蘋果提供
Mac Studio經過精心設計，與具備寬廣27吋5K Retina顯示器的Studio Display完美搭配，打造極致的工作室配置。圖／蘋果提供
Mac Studio經過精心設計，與具備寬廣27吋5K Retina顯示器的Studio Display完美搭配，打造極致的工作室配置。圖／蘋果提供

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