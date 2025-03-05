店王新光三越缺席…台中百貨母親節檔期提前開打！廣三SOGO搶第一

台中百貨市場上半年最大檔期-母親節檔期，今年「店王」台中新光三越將首度缺席，其他同業摩拳擦掌，決定提早發動促銷戰，其中廣三SOGO、中友百貨提前於3月上旬展開VIP化妝品預購會，中友購物網甚至提早釋出周年慶化妝品優惠組合搶市。

台中新光三越發生氣爆遭勒令停業後，七期百貨商圈頓時黯淡不少，緊鄰新光三越旁的台中大遠百最有感，入館人潮明顯減少，直到228連假期間，購物消費人潮才逐漸回到氣爆前的八成以上。

台中百貨市場25年來首次面對店王新光三越缺席的母親節檔期，也格外受到矚目。

今年母親節檔期前哨戰，仍由廣三SOGO百貨「全館感謝祭」搶第一。廣三SOGO宣布，3月6日至12日化妝品VVIP預購會搶先開跑，較去年同期提前5天，3月13日至4月16日全館全面開打。

廣三SOGO全館感謝祭推出全館滿千送百、銀行滿額禮、韓國超人氣插畫ZIZONE限量聯名來店禮等優惠活動，最高回饋率逼近18％，整檔業績目標挑戰11億元，年增6％。

此外，中友33周年慶檔期3月13日起開放VIP全館預購，活動期間推出全館滿千贈點、化妝品超級品牌日再加碼、白金尊榮再回饋等多重優惠，壓軸再抽市價190萬元VOLVO高效輕油電車，搶攻母親節檔期業績。

中友百貨表示，往年化妝品在活動前一周都會邀主顧客回店，今年提早於3月7日起接受VVIP預購，包括資生堂國際櫃、雅詩蘭黛、法國嬌蘭、雪花秀、Sisley等品牌，均已準備好迎接主顧客。

不僅如此，中友購物網更提前於3月6日釋出周年慶檔期化妝品優惠組合，全台消費者都可在中友購物網提早享受周年慶超低折扣商品。中友同時預告，時下超夯盲盒POP MART泡泡瑪特專櫃，預計3月13日盛大開幕，預料將吸引大批粉絲前來朝聖，為周年慶衝一波人氣與買氣，整檔業績目標看增6.8％。

台中大遠百美麗購物節也訂3月12日至19日搶先開放VVIP預購、活絡商圈人氣，3月20日起正式全面登場，整檔母親節檔期業績目標將挑戰41億元，年增約5％。

另為美麗購物節提前暖場，運動品牌Mizuno也選擇台中大遠百作為新品發售據點，3月7日上午11點，推出全新限量鞋款「 Wave Prophecy Moc GTX」搶市。業者表示，這款鞋融合機能科技與潮流設計，並限量供應，可望吸引鞋迷搶購。

除了Mizuno新品發售，adidas春季運動潮流展售會將於3月6日至3月21日，在台中大遠百10樓展售中心登場。活動期間，adidas眾多熱銷運動鞋款與服飾全面下殺五折起，購買二件享八折、三件享七折，讓消費者能以優惠價格入手運動單品，迎接春季活力新裝。

值得一提的是，台中百貨同業一方面積極爭食新光三越母親節檔期流失的業績，同時也紛紛伸出援手、釋出特賣場空間，提供新光三越廠商短期設置限定快閃櫃及特賣會救急。尤其是服飾品牌商，希望大遠百能就近提供特賣場，

面對新光三越暫時停業，台中百貨業者也伸出援手，釋出特賣場空間，提供新光三越廠商短期設置快閃櫃及特賣會救急。其中，緊鄰的台中大遠百將整合釋出分佈於多個樓層的三、四百坪空間，可提供服飾品牌、運動休閒品牌設立快閃櫃，目前正接洽中。

廣三SOGO也感受近期購物人潮明顯增加約一成，特別提供空間讓新光三越現有廠商設快閃櫃或臨時櫃，例如超人氣「DONO東客麵包」已搶先進駐設立限定快閃櫃。中友百貨也規劃釋出空間，提供新光三越廠商設臨時櫃或快閃櫃，現正洽談中。