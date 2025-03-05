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香奈兒奢華金燦系列 極緻賦活精萃及賦活面膜全新上市

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）奢華金燦系列是品牌針對肌膚潛在需求推出的最頂級極致保養逸品。系列迎來全新「香奈兒奢華金燦極效亮眼精萃」，以及將於3月7日起上市的「香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃」與「香奈兒奢華金燦賦活面膜」。

香奈兒奢華金燦系列的明星活性成分，以五月梵尼蘭精萃PFA為配方核心，結合黃金麒麟草萃取。五月梵尼蘭富含多酮，黃金麒麟草萃取原名「I consolidate」，在拉丁語系中具有「鞏固調理」之意，香奈兒研究團隊更進一步悉心研發獨家配方，加入脂肽讓兩種關鍵成分交織釋放加乘功效。

「香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃」絲絨質地與肌膚輕鬆融合，擦拭在皮膚上輕柔呵護與無比清新的使用感受，彷彿晨曦親吻大地。新品能輕鬆融入既有奢華金燦保養程序：早上，可先塗抹「香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃」，再使用「香奈兒奢華金燦賦活乳霜」，完成日常保養程序；夜晚則適合搭配「香奈兒奢華極萃時光肽金露」。香奈兒美妍中心保養專家更研發出香奈兒奢華金燦系列專屬按摩手法可搭配使用，為保養程序增添儀式感。

蘊含五月梵尼蘭精萃PFA的「香奈兒奢華金燦賦活面膜」，是此頂級保養程序不可或缺的步驟，以全新包裝亮相，可裝入填充瓶，方便隨身攜帶。一週兩次，將肌膚徹底洗淨並拭乾後，用面膜刷薄塗一層「香奈兒奢華金燦賦活面膜」於全臉及頸部，避開眼周部位。等待10分鐘後再以化妝棉拭除殘留的面膜，亦能以專屬按摩手法。

「香奈兒奢華金燦極效亮眼精萃」以96%天然萃取成分組成，配方蘊含兩種系列與眾不同的明星成分，可與「香奈兒奢華金燦賦活亮眼霜」協作加乘。

香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃​三大黃金成分：五月梵尼蘭精萃PFA、專利黃金麒麟草萃取及脂肽。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃​三大黃金成分：五月梵尼蘭精萃PFA、專利黃金麒麟草萃取及脂肽。圖／香奈兒提供
五月梵尼蘭精萃PFA。圖／香奈兒提供
五月梵尼蘭精萃PFA。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦賦活面膜，9,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦賦活面膜，9,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃填充瓶，16,600元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃填充瓶，16,600元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦極效亮眼精萃15ml，9,900元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦極效亮眼精萃15ml，9,900元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦賦活面膜。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦賦活面膜。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃，19,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃，19,300元。圖／香奈兒提供

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