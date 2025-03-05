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台北東區網紅咖啡館「雨田先生」熄燈 9日最後營業

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
超萌的飲品，吸引眾多人打卡分享。圖／摘自粉絲頁
超萌的飲品，吸引眾多人打卡分享。圖／摘自粉絲頁

被網友稱之「內外兼修」的咖啡飲品店，時以各種可愛柴犬造型點綴、引人狂拍的「MrRdrinks 雨田先生手沖飲品吧」，將於3月9日熄燈。8年歷史，走向終站。

位在台北東區的雨田先生，店面不大，但飲品具特色，時常可見排隊人潮，因為每杯都是手工現作，所以必得耗時等候，店家也貼心準備許多小道具配合入鏡。其中熱門款包括有柴犬造型的「部長鮮奶茶」、擬真且充滿花香的「凡爾賽玫瑰牛奶」，還有可愛柴犬冒出頭來的現烤土司，都是網友力薦。

喜歡把「Drink with Fun」和「我有一個大膽的想法」掛在嘴邊的雨田先生，也曾推出「不研磨咖啡奶茶」，咖啡豆採用原粒不研磨的方式，和特選熟成紅茶以黃金比例秤重後，現場注水計時現泡，再濾出琥珀色茶湯，最後加上小農鮮奶打發的綿密熱奶泡。其創意無限，時有新作。

熄燈消息公布後，粉絲頁也推出閉店紀念款的「柴柴提袋」，喜愛汪星人可以衝一波。

時常以可愛柴犬做飲品主角的雨田先生，宣布熄燈。圖／摘自粉絲頁
時常以可愛柴犬做飲品主角的雨田先生，宣布熄燈。圖／摘自粉絲頁
即起推出「閉店紀念款」。圖／摘自粉絲頁
即起推出「閉店紀念款」。圖／摘自粉絲頁

咖啡豆 柴犬

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