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3月「心花開」初春藝行 桂冠王正明筆下的遊戲人間

聯合報／ 記者吳貞瑩／台北即時報導
桂冠實業會長王正明昨天導覽「「遊戲人間畫展-心花開」。展覽將展至3月12日止。記者吳貞瑩／攝影
桂冠實業會長王正明昨天導覽「「遊戲人間畫展-心花開」。展覽將展至3月12日止。記者吳貞瑩／攝影

初春到來，萬物甦醒，桂冠實業會長王正明將近兩年走訪台日等地的景色，轉為筆下豐富畫作，以「遊戲人間畫展-心花開」為題，在政大公企中心流光展廳展至12日止。

王正明昨親自導覽解說，畫作場景從阿里山家族旅行、帶孫子至宜蘭烏石港衝浪勝地踩浪、還有日本東京鐵塔如發亮耶誕樹豎立夜空中，看得出畫作時間密集。他笑說，很怕被說是多產畫家，但也代表他將桂冠事業放心交棒，專心的玩。

他說，美景處處都在，最重要的是在對的時間以及人味，每一幅畫都有不同故事可講，成為他永存的記憶。

王正明超過十年持之以恆畫畫，今年作品以「心花開」為主軸，期盼觀賞者在欣賞多彩的自然景致與人物刻畫時，也能激發內心的柔軟與喜悅，從中汲取生活靈感。昨天畫展開幕首日，包括和泰大金會長蘇一仲、政大企家班等企業家都來觀賞。

王正明表示，希望透過「遊戲人間」的輕鬆氛圍，帶給觀賞者美好而愉悅的春日時光，鼓勵大家在忙碌之餘，隨時保留感受與創作的熱情。在這段初春時刻中，藉由「心花開」的藝術魅力，共同綻放生活的繽紛與活力。

現場桂冠還準備多款新品「包餡起司年糕」、「鮪魚彩蔬蛋餃」與「花生包餡小圓子」，款待觀賞者，同享視覺與味覺饗宴。

遊客如織的清水寺途中，修行者的靜態之美，觸動桂冠實業會長王正明留下化緣畫作。記者吳貞瑩／攝影
遊客如織的清水寺途中，修行者的靜態之美，觸動桂冠實業會長王正明留下化緣畫作。記者吳貞瑩／攝影
桂冠實業會長王正明（左）與和泰大金會長蘇一仲在「「遊戲人間畫展-心花開」合影。記者吳貞瑩／攝影
桂冠實業會長王正明（左）與和泰大金會長蘇一仲在「「遊戲人間畫展-心花開」合影。記者吳貞瑩／攝影

政大 桂冠 畫作

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